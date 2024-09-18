找舞獅團、鋼管女郎到監獄前接風！法院不罰 警方要抗告

台中黃姓男子為了迎接吳姓友人出獄，上月底花錢聘舞獅團、鋼管女郎，到台中監獄大門前大跳表演，被警方依違反社會秩序維護法滋擾公共場所移送。台中地院認為沒有「藉端滋擾」，裁定黃不用罰，警方認為黃男高調炫耀，嚴重影響社會觀感，將檢具新事證向法院提起抗告。

根據民眾PO網影片，當天10多位民眾進入台中監獄接見區停車場，一見假釋出獄的吳男，2頭舞獅伴隨響亮喧鬧的鑼鼓聲起舞，隨後還吐出寫有「恭喜返鄉」的紅布條，另一側接近大馬路則停了輛花車，上方還有穿著火辣的鋼管女郎在熱舞，其餘旁人在場拿手機錄影。

台中第四分局移送指出，黃男今年8月23日聘請舞獅、鋼管女郎到台中監獄大門前表演，迎接吳男友人出監，認定黃違反社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，有妨害安寧秩序等行為，將他送台中地院裁罰。

台中地院認為，黃是要迎接朋友出監，其聘請舞獅、鋼管女郎的行為，並沒有何假借事端滋事擾亂而妨害公共秩序或社會安寧等行為，不構成該法中「藉端滋擾」的要件，裁定黃不罰。

台中第四分局表示，本案台中地院雖裁定不罰，但因行為人故意將過程錄影PO網高調炫耀，已嚴重影響社會觀感，警方決定將於收到裁定書後，立即檢具新事證依法提出抗告。

據了解，當天警方並未獲報，而是轄區春社派出所收到民眾影片後，認定違序情況屬實，主動追查到當事人移送，後續警方也會查訪周圍目擊者，包括監獄管理員等，盡力還原當天事實後提起抗告。

台中監獄表示，日後若發現有民眾聚集、疑似脫序或挑釁行為，第一時間都會予以勸討離開，無論情況大小，同時會向派出所報案，由警方依現場狀況判斷是否送辦。

中華民國犯罪矯正協會今也在臉書提出4點聲明，除解釋監獄外圍屬於特殊敏感場所，類似找舞獅、鋼管女郎高調行為，因人群聚集可能導致監獄內部管理秩序受干擾，威脅戒護工作，同時也助長脫序慶祝的歪風，甚至讓社會大眾對監獄外圍安全的期望降低，削弱公共秩序的維護效果。