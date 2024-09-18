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彰化郵局宣導反詐騙 提款機旁貼詐欺退散符

中央社／ 彰化縣18日電

彰化郵局配合彰化地方檢察署打詐，即日起在ATM自動櫃員機旁張貼多款趣味詐欺退散符咒或掛布條宣導，提醒民眾匯款時提高警覺並小心查證，避免遭詐騙

彰化地檢署與彰化郵局今天舉行反詐騙宣導活動，在ATM機台旁張貼彰檢設計的打詐趣味符咒及文宣，包括「詐欺集團退散符」、「ATM解除分期失敗符」、「網戀都遇正緣符」等，呼籲民眾不依他人指示操作ATM、用ATM取消分期設定、退款等。

彰化縣警察局統計，民國113年1月至8月中華郵政彰化郵局攔阻詐騙154件、攔阻金額達新台幣7984萬元，件數及金額均為彰化縣金融機構之首。

彰化郵局局長陳樂明接受媒體聯訪時說，郵局第一線人員配合檢警防詐採柔性勸導，有時雖然會被辱罵，但仍希望防止民眾存款被詐騙；彰化郵局將同步於所轄61支局張貼宣導符咒或掛布條，以趣味方式提醒民眾小心詐騙犯罪。

彰化地檢署檢察長張曉雯表示，現今詐騙手法多元，尤其近期投資詐騙非常多，民眾千萬別輕易相信加入投資群組可獲利，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。

詐騙 郵局

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