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宜蘭法官豪飲伏特加後開車上路 酒測值1.05遭起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭地方法院張姓男法官上月19日下班後，晚間飲用了1杯伏特加，竟開車返回，左轉時提前轉彎遭巡邏警員攔下，因車中濃濃酒味被要求酒測，酒測值每公升1.05毫克；地檢署日前偵結，依違反公共危險罪起訴，地院也決議送司法院法官評鑑委員會裁處是否停職。

張姓法官是司法官班第37期結業，現年50多歲，1999年到宜蘭地院，主要擔任民事庭法官，兼辦宜蘭簡易庭；2017年他曾發生一起車禍，開車撞上闖紅燈的機車，雖沒有肇責但並未報警就離開，遭地院依犯肇事逃逸罪判有期徒刑8月，緩刑2年，支付國庫5萬元。

起訴書指出，張姓法官8月19日下午5時45分許開車從地院停車場離開，當晚疑似要返回地院，8時44分駛經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，打算左轉，但還沒開到岔路中心，就搶快轉彎占用對向車道，被宜蘭分局進士所巡邏警員攔下。

警員聞到車內濃濃的酒味，酒精感知器也偵測到酒精反應，要求張姓法官下車，見他有明顯的醉態，當場酒測，測得酒測值每公升1.05毫克，遠超法規規定的0.25，移請宜蘭地檢署偵辦；張姓法官稱飲用了約150毫升、酒精濃度40%的伏特加，不過並未說出是在何時、何地飲酒。

檢方指出，張姓法官身為法官，知法犯法，危及自身安全，也可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，依犯刑法185條之3公共危險罪起訴。地院表示，自律委員會決議送往司法院法官評鑑委員會，由司法院裁處後續的行政處分，尊重檢方起訴，也會尊重司法院決定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭地方法院張姓法官上月酒駕，酒測值1.05，日前遭檢方依犯公共危險罪起訴。本報資料照
宜蘭地方法院張姓法官上月酒駕，酒測值1.05，日前遭檢方依犯公共危險罪起訴。本報資料照

司法院 宜蘭 酒測

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