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「世界台灣皇帝」私運玩具槍判1年2月 21年後聲請再審

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

43年前犯下「虎山雙屍命案」遭判刑15年的藍信祺，覬覦2016年、2020年、2024年總統大位，曾以「世界台灣皇帝」之名參選，還說出「支持他人者依法處死刑」等言論，但都因連署書不夠而未果。藍1993年因犯懲治走私條例，最高法院2003年判1年2月刑定讞，他聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，藍援引他人持有殺傷力更大的空氣槍卻判無罪為由，自認也應無罪。

藍信祺（60歲）1981年間與另5名國中同學因共同竊盜被同學鍾添壽、王成吉兩人發現，鍾與王藉口勒索，藍等人於9月初約鍾、王到台北市松山區虎山半山腰談判，因雙方談判破裂而圍殺鍾、王，棄屍山區。案發後警方將藍等人捕獲，藍因殺人、竊盜等罪，合併執行19年刑，後經減刑為13年9月，服刑8年獲得假釋。

藍信祺出獄後，在台北市內湖區經營玩具槍買賣，陸續在基隆、台北購置房產。1992年6月間，保安警察三總隊二中隊員警查獲藍涉嫌先後走私進口3300枝、601枝具殺傷力的玩具槍，基隆地檢署翌年起訴。

因對保三總隊移送過程不滿，1993年5月2日在台北市松仁路空地內引爆12桶瓦斯未果，現場遍灑恐嚇傳單及他自行錄製的3卷討論憲法、法律及人生哲學的錄影帶，傳單內恐嚇要於數日後行動。警方指出，玩具槍生意因被保警三總隊二中隊破獲而結束營業，管區員警也三番兩次登門，使藍對政治、人物及社會現狀等事務均不滿，事後也因公共危險罪被判刑5年。

藍信祺否認走私，他說是出資託人自美國合法進口空氣槍及塑膠子彈，進口的物品是玩具槍、ＢＢ彈不具殺傷力，可以辦理合法進口手續，他要壟斷台灣的玩具空氣槍市場，才以每只貨櫃200萬元的代價請人去辦理，沒想到同夥勾結保三劉姓巡官陷害他走私槍械、詐領破案獎金。藍說，他只是要辦理合法玩具槍進口，至於如何進口，是否違法，則是由李見雄等3人承包，他並不知情。

藍信祺因犯私運管制物品進口逾公告數額，案經纏訟，直到2003年5月27日高院更五審判他1年2月徒刑，同年12月31日最高法院駁回他上訴定讞。事隔近21年，藍向高院聲請再審。

藍拿出高院2020年度上訴字第2976號刑事判決為例，認為該案陳姓被告所持有的槍枝威力比他的還強大，同樣是空氣槍，對方卻判無罪，「我應該也就是無罪」，因為鑑定報告是一樣的，但他的案子的鑑定不實性已被證實，因此聲請再審。

高檢署公訴檢察官認為這份「證據」不足以動搖原確定判決，反對開啟再審。高院法官諭知本件候核辦。

43年前犯下「虎山雙屍命案」的藍信祺，假釋後因經營具殺傷力的玩具槍買賣遭保三員警查獲，他不滿遭訴，曾兩度引爆瓦斯桶製造社會動盪。圖／聯合報系資料照
43年前犯下「虎山雙屍命案」的藍信祺，假釋後因經營具殺傷力的玩具槍買賣遭保三員警查獲，他不滿遭訴，曾兩度引爆瓦斯桶製造社會動盪。圖／聯合報系資料照

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