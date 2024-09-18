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前新豐鄉長收100萬賄款賣2清潔隊員職缺 最終判關7年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長許秋澤收取100萬賄款，讓2鄉民的兒子順利錄取清潔隊員，另在疫情期間，許在鄉公所醫療用口罩880萬元採購案中，指示部屬圖利特定廠商，最高法院依貪汙收賄、圖利罪判許秋澤7年徒刑，褫奪公權4年，沒收100萬元犯罪所得定讞。

許秋澤也被監察院彈劾，懲戒法院去年11月28日判許撤職，停止任用4年。

許秋澤2018年12月25日起擔任新豐鄉第18屆鄉長，檢方起訴認為，許2019年到2020年2月間開出50萬價碼，讓2名鄉民的兒子順利進入新豐鄉公所清潔隊，2鄉民分別在宮廟及住處送錢，2個孩子事後即獲錄取。

許秋澤連任遇上新冠疫情，經鄉民代表會支持，於臨時會通過預算880萬元，採購每人5劑快篩試劑及每戶口罩2盒，並分2波配送至各村長辦公室發放給鄉民。

當時與公所有小額採購合作關係的施姓廠商，向許秋澤表明有意願投標，許指示下屬「分數可以打高一點」、「盡量給施做」等語，並自任評選委員會召集人，藉此操控內聘委員在評選階段給予特定廠商高分，使施成為唯一及格者得標，公所依約給付879萬9900元價款。

一審依貪汙收賄、圖利罪判許秋澤7年徒刑，褫奪公權4年，沒收100萬元犯罪所得；檢察官僅就被告刑之部分、參與人沒收部分上訴，許秋澤也只對量刑上訴。

二審認為，許在偵查中自白，並繳回犯罪所得，依貪汙治罪條例規定減刑，審酌許為一鄉之長，卻利用職務收賄並圖利他人，敗壞官箴而判刑，判決沒有不當之處，駁回檢方、許的上訴，維持一審判決；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

新豐鄉前鄉長許秋澤（中）。圖／聯合報系資料照片
新豐鄉前鄉長許秋澤（中）。圖／聯合報系資料照片

收賄 疫情 貪汙

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