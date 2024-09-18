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蝦皮賣家不滿遭棄單 怒po買家個資公審下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蝦皮購物網站販售與考試類相關參考書籍的戴姓女子，疑因藍姓買家下單又辦退貨，於是將買家個資分別PO上臉書有關蝦皮買家賣家互相靠北的2個臉書社團，供13萬不特定人瀏覽遭訴，桃園地院審結，將她依個人資料保護法41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處徒刑5月，得易科15萬元罰金，可上訴。

犯罪事實指出，戴女身為賣家，明知蝦皮購物網站上的客戶資料屬個人資料保護法規範的個人資料，於2023年3月31日前，以暱稱「楊婕」、「劉芯蕾」分別在臉書社群「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」、「新公布黑名單與棄單跑單者進來PO就對了」張貼藍姓買家的姓名、電話及地址，在臉書社團內PO文公審，買家4月1日獲悉提告。

法院審理認為，被告戴女po網的行為並未符合個人資料保護法第20條第1項第2至4款規定的例外情況，且被告自承其張貼告訴人個資的目的，是希望大家公審她，可見被告所為是為了情緒宣洩，逾越蒐集個人資料特定目的之必要範圍，而與公共利益無關，犯行堪以認定。

法官審酌，被告戴女恣意揭露告訴人個人資料，欠缺尊重他人隱私權的法治觀念，且未達成和解或取得原諒，又矢口否認犯行，未具悔意，兼衡其犯罪動機、目的、生活狀況、對告訴人隱私所生危害等情狀，量處主文之刑。

蝦皮賣家不滿買家棄單，怒將買家個資po網公審，桃園地院依個人資料保護法41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處徒刑5月，得易科15萬元罰金，可上訴；此為新聞示意圖。圖／報系資料照
蝦皮賣家不滿買家棄單，怒將買家個資po網公審，桃園地院依個人資料保護法41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處徒刑5月，得易科15萬元罰金，可上訴；此為新聞示意圖。圖／報系資料照

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