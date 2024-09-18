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曾位列台灣第6女富豪 蔣清明炒股更一審判5年還要併科2千萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，被控結合市場派操縱自家股價，股價2年內從30元拉到74元，2017年遭檢方依違反證券交易法高買證券罪起訴，台灣高等法院更一審今判她5年徒刑，併科2千萬元罰金。

台北地方法院原判蔣清明13年徒刑，併科3億罰金，但高院前審認為犯罪所得未達1億元，減成5年刑。雖然檢察官是以操縱股價之犯罪行為所產生的交易稅、手續費不應扣除而上訴，但最高法院不採納，不過質疑蔣清明等5名被告於集中交易市場就必翔公司股票為相對成交的日數為502個營業日，但影響市場價格的日數僅137個營業日，最高法院認為判決理由不備，且她似曾於偵查中自白認罪，撤銷、發回高院更審。

此次更一審被告張清英判2年，緩刑5年，不法所得111萬元沒收；彭建忠判3年6月，併科1千萬罰金；蔡豪峰判3年2月，已扣案的100萬元、未扣案的1001萬1200元發還被害人等或沒收；許世璜判3年6月，扣案的976萬與未扣案的566萬9760元發還被害人或沒收。

必翔實業靠輔具電動輪椅、電動車起家，當年因擁有業界覬覦的電動車與磷酸鋰鐵電池專利技術，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九都對公司讚譽有加，號稱科技界的台灣之光，前副總統吳敦義曾稱讚必翔是「了不起的公司，有創新與研發能力。」

但2017年間，必翔傳出炒股弊案，檢調獲報創辦人伍必翔涉嫌結合市場派作手、金主，以相對成交方式，將必翔股價從每股30元哄抬到74元，搜索、偵辦。伍必翔否認炒股，指存摺、印鑑都是由妻子保管，蔣清明也說伍不知她向人借帳戶投資必翔股票，兩人還為此爭吵、離婚。當年9月，台北地檢署依違反證交法罪嫌將蔣清明等人起訴，伍因不知情而不起訴。

北院認為2004年間必翔公司、蔣清明及伍必翔在英國與該國 Days Healthcare U .K .Limited 公司涉訟，英國法院判蔣清明、伍必翔應與必翔公司連帶給付 DHL 公司1023.5萬英鎊元和訴訟費用暫付款200萬英鎊，我國最高法院確認許可英國DHL公司在我國對必翔公司及伍必翔、蔣清明強制執行。為此，蔣清明從2014年起即陸續向銀行貸款，並以所持有的必翔公司股票向安泰商業銀行等銀行質押借款。

蔣清明和必翔公司秘書張清英、姻親陳世偉（必翔公司前管理部副科長）和股市投資人彭建忠、蔡豪峰、許世璜等人合作，操縱必翔公司股價。但蔣清明辯稱請彭建忠操縱必翔公司股價並非為「牟利」，而只是「維持股價」，她因之前以必翔公司股票向銀行設質借款，且因部分股票是以融資買進，為維持融資擔保維持率，避免遭銀行斷頭，才會委請彭「護盤」。

北院認為蔣清明等人炒股的不法利益高達9.5億元，危害股票交易市場秩序和投資人對公平交易市場信心，必翔公司股價也因被炒作，2014年4月30日收盤價每股30.55元，上漲至2016年12月30日的收盤價每股62.7元，漲幅達105.24％，與同期間同類股（生技醫療類）指數跌幅14.82 ％、大盤指數漲幅5.26％嚴重悖離。

北院認為蔣清明想把責任都推給彭建忠等人，還無視法官命令「膽敢不擇手段騷擾證人」，毫無悔意，重判她13年徒刑。但高院2022年2月24日撤銷改判蔣清明5年徒刑，張清英3年6月、彭建忠4年、蔡豪峰3年2月、許世璜3年6月、陳世偉1年徒刑；其中陳緩刑2年，支付公庫20萬元，他未上訴最高法院。

電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明。圖／聯合報系資料照
電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明。圖／聯合報系資料照

最高法院 蔡豪 電動

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