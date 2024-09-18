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台南洗腎患者輪椅翻倒頸椎斷裂住院亡 司機未固定好安全帶判緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某診所王姓司機去年1月31日開車，搭載長期洗腎林姓患者前往診所途中，未確實扣上固定輪椅安全帶，致林乘坐輪椅往後滑動傾斜翻倒，致林撞擊車窗玻璃頸椎斷裂，住院46天後感染肺炎不治，被訴過失致人於死罪，他否認過失致死，與家屬調解成立，法官判6月，緩刑2年。

王否認過失致死犯行，但坦承過失致重傷害。律師辯稱，王坦承過失致重傷害罪，被告過失與林死亡無因果關係。律師說，林頭部碰撞後頸椎受損，心跳、呼吸驟停，惟經急救後即恢復，迄轉入加護病房至2月23日，意識清楚，惟四肢癱瘓。

律師表示，期間依家屬醫療決策，不施實「頸椎固定術」及「氣切」，也不嘗試拔管，選擇保守性維生處置。3月7日經判定為「末期腎衰竭」，並有呼吸衰竭，適合安寧照護，家屬至同月17日撤管，並非疾病自然歷程。

台南地院認為，林於車禍發生時已79歲，車禍後經送往醫院急救，到院前心跳停止，經心肺復甦術後，診治其受有頸部脫位及骨折，嚴重脊髓損傷，無法手術治療，再林頭部外傷併腦出血、頸部損傷併四肢癱瘓及無法自主呼吸、肺炎。呈現半昏迷，經痰液培養長菌及胸部X光有肺浸潤、預後不佳傾向保守治療。

可知林自事故後，導致頸部脫位及骨折，嚴重脊髓損傷，無法手術治療，因頸部損傷併四肢癱瘓及無法自主呼吸，無法脫離呼吸器，需長期臥床，至3月17日在醫院死亡。足見被害人自車禍發生後，即在醫院住院接受治療直至死亡，期間並未間斷。

經檢察官率同法醫相驗，並解剖鑑定，認直接引起死亡原因為「甲、肺炎」，乙為：「中樞神經損傷長期臥床」。

合議庭指出，林於車禍後，因長期臥床、使用呼吸器而生肺炎，最後肇致死亡的結果，也就是王車禍過失行為，先致林受有傷勢，再因該傷致病，因病致死，王過失行為，與林死亡結果間，自具有相當因果關係。

合議庭審酌，王駕車搭載林，疏未注意確實扣上固定輪椅安全帶，致事故發生，造成林死亡不可逆的結果，侵害其生命法益，被害人家屬也因此痛失親人，無法挽回，所生危害不輕。王犯後始終坦承過失，對於是否致被害人死亡因果關係有爭執，王已與被害人家屬達成調解，並已履行完畢，並具狀撤回告訴。認王犯過失致人於死罪處6月，可易科罰金，緩刑2年。

台南地院認定，林姓患者於車禍後，因長期臥床、使用呼吸器而生肺炎，最後肇致死亡的結果，王姓司機的過失行為，與林死亡結果間，具有相當因果關係。圖／本報資料照
台南地院認定，林姓患者於車禍後，因長期臥床、使用呼吸器而生肺炎，最後肇致死亡的結果，王姓司機的過失行為，與林死亡結果間，具有相當因果關係。圖／本報資料照

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