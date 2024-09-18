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房市熱違規小廣告充斥 嘉市停話開罰雙管齊下強力取締

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台積電嘉科園區建廠，加上華泰名品城高鐵太保車站特區計畫建分店，帶動嘉義縣市房市熱絡，嘉市區售屋小廣告增多，清潔隊每月拆除2000至3000件違規小廣告，張貼或附掛電桿、路燈上，破壞市容觀瞻，增加環保局清潔隊工作負擔，環保局派員加強巡查清除，透過停話與處罰行為人手段取締，杜絕小廣告。

環保局說，城市文明素養體現在市容與住民公德心，電線桿、路燈、電箱及路間牆面等未經核准，隨手亂貼房屋買賣、信用借貸等違規小廣告，造成市容髒亂，還必須出動清潔隊員及社區鄰里志工等大批人力維護環境，浪費社會資源。

近期因房市熱絡，違規小廣告增加，環保局持續消除違規廣告物列為重點工作，派員加強巡查及清除，依電信法、廢清法，透過停話與處罰行為人等手段，取締違規小廣告。

環保局表示，張貼或附掛違規廣告物時間可能花不到1秒鐘，但用強力膠，事後清潔隊員需要花幾十倍時間清理，取締違規張貼行為人不易，需當場拍照取締，民眾檢舉查獲可獲罰款金額10分1獎金，目前只查獲1件違規開罰1200元罰鍰。

環保局會針對廣告物電話依據電信法停話處分，一旦查獲張貼行為人，最高可依廢清法開罰1200至6000元罰鍰。環保局呼籲有廣告需求的民眾，可以利用市區9面合法廣告公布欄，向清潔隊申請，或透過網路和社群媒體行銷，維護美麗市容與乾淨環境。

嘉市區售屋小廣告增多，清潔隊每月拆除2000至3000件違規小廣告，張貼或附掛電桿、路燈上，破壞市容觀瞻，增加環保局清潔隊工作負擔。圖／嘉市環保局提供
嘉市區售屋小廣告增多，清潔隊每月拆除2000至3000件違規小廣告，張貼或附掛電桿、路燈上，破壞市容觀瞻，增加環保局清潔隊工作負擔。圖／嘉市環保局提供
嘉市區售屋小廣告增多，清潔隊每月拆除2000至3000件違規小廣告，張貼或附掛電桿、路燈上，破壞市容觀瞻，增加環保局清潔隊工作負擔。圖／嘉市環保局提供
嘉市區售屋小廣告增多，清潔隊每月拆除2000至3000件違規小廣告，張貼或附掛電桿、路燈上，破壞市容觀瞻，增加環保局清潔隊工作負擔。圖／嘉市環保局提供

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