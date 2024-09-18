賤賣個資 20年前每筆500元 近年喊價至５萬

「廿多年前每筆個資五百元就能買到，有時靠交情可免費取得，後來漲到二至八千元，近年喊價一萬至五萬元。」徵信業者「阿威」說，除了警察，戶政、監理、水電、電信等單位也都能查個資，但社會越來越重視個資保護，現在敢亂查的人不好找，有錢不一定買得到。

從事徵信工作卅多年的「阿威」說，過去經常受託調查通姦案，一旦跟監發現委託人的配偶搭上他人的汽車，車主就可能是外遇對象，必須查明身分；受託討債也是如此，若查出可疑對象住處更容易跟監，因此會設法根據車號查詢個資。

不過，個資查詢價碼漲得凶，如今他頂多就是依委託人提供的對象資料上網「肉搜」，有時向對象曾消費的商家或網路平台「打探」住處及電話，鎖定特定車輛後即安裝衛星定位追蹤器並跟監至住處，再透過翻找信箱信件、買通大樓管理員等方式，調查對象身分。

「阿威」說，通姦除罪化後，受託抓姦案降至四成，討債約三成，也有詐騙或糾紛案，接案會根據委託人的需求，諸如查手機門號或尋人及委託人有無提供足夠情資、對象是否好找來決定收費標準，一般收費從五千至數十萬元不等，若是找尋欠上千萬元的債務人，收費破百萬元也不為過。

濫查個資亂象在警界不是秘密，一名刑事單位的隊長說，早年監聽暴力討債集團，曾聽到犯嫌致電警察說「幫我查這個人」，某次搜索犯嫌住處驚見厚厚一疊戶政及車籍資料，老學長痛罵犯嫌「這個流出去會死很多人」，資料丟進垃圾桶裝作不知情。

另名隊長說，九○年代盛行擄車勒贖，歹徒竊車後透過警察查車主聯絡方式，向車主開價勒贖數萬至數十萬元；過去偶有警察受害，據聞有辦案刑警接到勒贖電話後表明身分並嗆聲「把你們抄翻」，歹徒發現「惹錯人」，只能買新零件重新組裝還車。