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冷眼集／輕易被「魔戒」蠱惑 警自毀尊嚴

聯合報／ 本報記者李奕昕張議晨

警察濫權查個資，等同國家力量對人權的侵犯，多年來弊病不斷，政府當局卻一再漠視。警政高層靠稽核雖能揪出不法，但要革除陋習仍仰賴基層自身做起，若擋不起誘惑，法治教育不足，執法者淪違法者，必重傷民眾信任。

警察受人民託付維持社會秩序，得以用「上帝視角」查詢個資，手握令人敬畏的公權力；十多年前警政署已意識到問題嚴重性，訂下層層管考辦法，但隨著改朝換代，警政人事更迭，高層輕忽，各單位不當一回事，問題再起，且更為嚴重。

近幾年員警洩漏個資案件不斷，有的好奇心作祟，有的卻是貪贓枉法，勾結車行、討債公司，甚至詐騙集團，在個人可謀的利益面前，民眾權益擺一邊，忘了依法行政、恪遵國家法令的宣誓詞。

警方稽核機制已久，查獲違法案件僅冰山一角，且懲處輕微，近年逐漸重視個資保護，強化稽核及加重懲處，仍無法解決濫查弊端；除重新檢討稽核及處分方式，關鍵還在員警欠缺法治與人權觀念。

電影中的「魔戒」讓各方覬覦，警察握有個資查詢權，如同魔戒在手；十多年來員警違法未見減緩，近年勾結犯罪集團醜聞一再出現，問題令人憂心。

稽核再多，只能解決末端違法問題，關鍵仍在員警能否嚴守道德、法律底線，高層有無徹底革除陋習的決心，讓基層不被查詢個資的「魔戒」蠱惑。

穿上制服，警察便不再代表個人，而是公權力的延伸，謹慎自持才受人尊重。

警察常抱怨沒尊嚴，但民眾怎麼看警察，取決於警察怎麼看自己；濫用權力的警察，尊嚴是自己丟掉的。

個資 警察 魔戒

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