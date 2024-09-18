濫查個資／系統層層防弊 奈何「天兵」多

警察除了勾結業者或犯罪集團濫查個資，也有不少因為好奇而查詢藝人、網紅、啦啦隊員等名人或同事朋友資料；警政署強力實施專案稽核調查員警濫查個資事件，但北部某地檢署一名主任檢察官表示，要查明員警如何運用個資有其難度，目前查獲非因公查詢案件恐怕僅是冰山一角。

主任檢察官稱，警察辦案不可能第一時間精準鎖定所有犯嫌，「查錯」比例很高，加強稽核要求警察逐筆說明查詢原因恐會干擾辦案，限縮查詢則會削弱偵查力道，常見洩密多是從詐騙犯嫌手機發現翻拍的公務系統個資影像，建議加強手機數位鑑識，追查有無資料外洩。

依警察機關資通安全實施規定，非因公查詢記過一次以下，因而洩密未經起訴或經不起訴記過二次以下；今年八月進一步規定查獲得暫停使用資訊設備及網路資源，而專案稽核期間查獲一律記過一次，因而洩密記過二次，並追究主管考核監督責任。

警政署統計，去年六月至今年七月非因公查詢一四三件，查詢民眾六十七件、同仁十九件、自身五十七件，其中查詢自身資料主要是為了測試系統能否正常運作，但警政署早在去年就新增「F123456789」的身分證字號作為測試帳號使用，警界「天兵」多到令人匪夷所思。

警政資訊系統設「層層關卡」防弊，例如以往進入一六五反詐騙系統平台可直接查詢警示帳戶、被害人報案筆錄，近期須先輸入案件編號或查詢案由，但員警抱怨查詢流程繁複，被抽檢還要提出資料說明原因，辦案綁手綁腳。

一名刑事小隊長說，曾赴幫派分子住處外蒐證發現停放多輛汽車，拍照後返回駐地查車號，清查是否為共犯使用，兩個月後被稽核，他根本記不清查詢原因，還好保留照片。刑事局一名警官嘆，他養成習慣逐筆記錄自保，只能說害群之馬連累認真辦案的警察。