警濫查個資嚴重 重創形象威信

員警濫查個資嚴重，警政署下令延長專案稽核，嚴查不法。示意圖，非當事員警。記者李隆揆／攝影 警界頻傳員警濫查民眾個人資料，從好奇、窺探隱私到販賣給徵信社、討債集團與二手車商，甚至勾結詐團，重創警察形象和執法威信。警政署去年六月起實施專案稽核，因濫查情形嚴重，專案延長至今年底，涉及不法一律懲處、送辦。

署長個資被查 國安關切

員警個資查詢量有多大？警政署透露，光今年七月全國各警察機關就有四二四九萬多次查詢，但「凡走過必留下痕跡」，會全力揪出心存僥倖或禁不住犯罪集團利誘的警察。

警非因公查個資 情況嚴重 製表／李奕昕 圖／聯合報提供

員警濫查個資問題存在已久，廿多年前國內擄車勒贖集團橫行時代，有員警調閱車主個資供犯罪集團打勒贖電話，警方開始重視個資保護問題，於二○○三年起逐步建立稽核機制。二○○九年，時任立委吳育昇爆婚外情，七十多名員警亂查緋聞女主角個資；二○一一年時任警政署署長王卓鈞個資也被員警查詢，一度引起國安單位關切。

警政署二○一二年祭出嚴查、重懲手段防堵，由資訊室和戶口組成立稽核小組，不定期全國稽核；多年過去，警察濫查個資亂象仍頻傳，好奇、窺探、幫忙、收賄販售狀況依舊。

台北市大同警分局寧夏路派出所前所長葉育忻，涉收賄勾結詐團首腦「藍道」並協助調查個資，該詐團虐死三人、騙走四億元，犯罪行為被稱「台版柬埔寨」事件；葉日前被依貪汙等罪判刑十四年八月。中山分局建國派出所警員駱勁達則涉賣個資助詐團偽造獨居老人遺囑詐取上億元遺產遭收押；高雄及新北都有警員查個資賣給二手車行、新竹縣有警員查個資給幫派分子討債；屏東一名鄉長遭徵信社偷拍勒索，循線查出高雄七名員警收賄洩個資。

警政署統計，近三年警察非因公查詢個資每月查獲廿多件，查詢管道包括M-Police（警用行動電腦）、刑案資訊系統、車籍資訊系統、戶政資料系統濫查，除系統測試外，以好奇查詢名人及同事朋友案例最多，也有勾結詐團而洩密。

學者籲 調閱權限分級

由於濫查事件不斷，警政署二○二一年五月至前年十二月實施專案稽核，去年六月再度執行專案，原定稽核至十二月，但又延長到今年六月、十二月，期間查獲非因公查詢個資一律記過一次，洩密者記過二次並追究主管考核監督責任。

警政署也將新增「非勤務時段使用系統比對」，結合值勤台簿冊電子化系統，比對有無警察在下班時段仍查詢，預計最快明年完成。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎說，員警明知單位會稽核仍心存僥倖查詢個資洩漏給不法集團，主因就是「重賞之下有勇夫」，建議警方加強調閱權限分級，依不同勤業務性質開放不同權限，發現洩密立刻懲處、送辦，並加強溯源偵辦不法集團。另外，警察單位主管也要加強關懷員警，及早掌握是否有「為錢所困」的前兆，避免員警涉入不法。