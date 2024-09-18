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逮人沒拘票 竹警遭判國賠6萬

聯合報／ 記者曾健祐黃羿馨／連線報導

新竹市警方四年前赴台中市查案，對林姓男子逕行搜索、拘提，林控警察違法害他受傷，求償一三九萬元。台中地方法院認為警方逕搜合法，但無拘票將人帶往新竹，侵害人身自由，判國家賠償六萬元。新竹市警局表示，收到判決書後再研議後續處理方式。

林男控訴，二○二○年八月廿二日接到警方電話，說他涉詐欺要搜索台中公司，他到場後質疑警方沒搜索票，想打電話了解搜索是否合法時，遭警員拘提並附帶搜索、扣押手機，他想拿回手機又遭警員出腳掃過右膝，跌倒遭上銬。

林男說他膝蓋受傷，警方搜索、拘提都違法，還將他拘提到新竹市警察局，他沒積極抗拒，警方強制力逾必要程度，向新竹市警局求償一三九萬餘元。

竹警主張，拘提時沒拘票，但檢察官當時已開立，依實務見解待拘提完成再提示，且警員迅速將拘票送往搜索場所，過程沒違法；林傷勢應是自撞桌角造成。

法院認為，竹警無票逕行搜索，有陳報法院經准予備查，逕搜合法，林的傷勢非嚴重，警方施以強制力未逾越必要程度。

不過警方搜索完畢，將人帶往新竹市警局過程沒有拘票，不符合刑事訴訟法拘提要件，未依法定方式限制林人身自由，有過失侵害他自由權利，判給付林男精神撫慰金六萬元。

刑事訴訟 新竹 警察

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