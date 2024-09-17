上銬過程害受傷？查詐欺沒拘票判國賠6萬 新竹市警察局說話了

新竹市警察局4年前赴台中市追查詐欺案件，對1間公司林姓負責人逕行搜索、拘提，竹警逕搜事後陳報認定合法，卻在無拘票下，將林自台中帶到新竹警詢，台中地院認侵害其人身自由，判竹警國家賠償林6萬元。新竹市警察局也表示，收到判決書後再研議後續處理方式。

林男控訴，2020年8月22日接到警方電話，說他涉嫌詐欺要搜索其位在台中的公司，他質疑警方沒有搜索票，上銬過程害他膝蓋受傷、十字韌帶斷，外半月板破裂，警方還將他拘提到新竹市警察局侵害自由，認為警方施以強制力逾越必要程度，就醫療、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金，一共向新竹市警局求償139萬1380元。

新竹市警局抗辯稱，當時新竹地檢指揮，另對林及其公司逕行拘提、逕行搜索，因林拒配合還打給不詳人士，有串、滅證行為，警方向檢察官請示後，檢方表示要扣押林手機，但林又搶奪才予以壓制，警方逕搜完畢3日內也向新竹地院陳報，經法院准予備查，沒有違法搜索。

竹警還說，警員拘提林時，身上就算沒有拘票，但檢察官當時已開立，依實務見解待拘提完成後，再提示拘票也無不可，且警員也已迅速將拘票自新竹送往台中搜索場所，認為拘提過程沒違法；另林傷勢應是他自撞桌角造成，認為施以強制力、手段都沒逾越必要，主張駁回。

台中地院查，竹警雖無票逕行搜索，但有陳報法院經准予備查，認定逕搜合法，且林的傷勢並非嚴重，警方施以強制力沒有逾必要程度。

但法院發現，警方對林搜索完畢後，要將他帶往新竹市警局過程卻沒有拘票，不符合刑事訴訟法拘提要件，卻仍將林男自台中市南區，帶到新竹市警察局偵訊，過程未依法定方式限制林的人身自由，而有過失侵害他自由權利，應負損害賠償之責，判竹警應給付林男精神撫慰金6萬元。