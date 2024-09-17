壓制地板9分鐘致尿失禁...恐怖丈夫綑綁、毆打妻子 3罪判刑6月

李姓丈夫涉持束帶綑綁妻子，質問為何不回家，又毆打回家收拾個人物品的妻子，壓制在地板超過9分鐘致尿失禁，數月後收到緊急保護令，鋸斷妻子住處鐵窗欄杆。士林地方法院依剝奪他人行動自由罪等3罪，判處應執行6月徒刑，可易科罰金18萬元。

判決指出，去年9月間，李男質疑妻子為何不回家，在飲料中投下不明藥物，妻子喝飲料後藥效發作沉睡，李男竟拿束帶將妻子綁在椅子上，妻子醒來質問為何綑綁，李男答不出來，竟拿紗布巾塞住妻子嘴巴，還掐頸剝奪行動自由，幸好妻子持續掙脫，直到束帶鬆脫困報警。

事隔約1周，李男謊稱不在家，妻子回家收拾個人物品，不料李男躲在家裡，看到妻子直接上前掐頸、毆打，將妻子壓在地板9至10分鐘，剝奪行動自由，導致妻子尿失禁、頸、肩、手腕受有挫、擦傷。

員警拘提李男到案，妻子聲請民事緊急保護令，士林地院核發保護令命李男不得對妻子實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，且不得接觸、跟蹤、通話、通信，應遠離妻子住處至少2百公尺，李男明知保護令內容，去年12月間，竟鋸斷妻子住處鐵窗欄杆騷擾，違反保護令。

法院審酌，李男與妻子本應互相尊重，遇有紛爭當理性溝通處理，卻恣意剝奪妻子行動自由，在法院裁定緊急保護令後，擅自前往妻子住處騷擾，法治觀念不足所為實屬不該，全案未和解賠償，也無取得原諒。

全案依2次剝奪他人行動自由罪，各判處3月徒刑可易科罰金，又犯違反保護令罪，處可易科罰金之刑2月；應執行有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，束帶1包及紗布巾1條均沒收。可上訴。

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