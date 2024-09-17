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惡煞討債持尖刀抵背部...咖啡廳談判脫逃 4男強制罪判刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

羅姓男子日前為向林男討債，找來3人包圍堵人，拿出黑色尖刀恐嚇「乖乖跟我走，你家中有什麼人我都知道」，持刀抵住林男背部，共乘機車到咖啡廳，幸好林男趁停車脫逃報警。士林地方法院依共同犯強制罪，判處羅男等4人5月至6月不等徒刑，可易科罰金。

判決指出，羅男、官男、董男、官男等4人，因羅男和林男有不明債務糾紛，去年1月17日傍晚5時許，在林男北投區吉利街住家外等候，見林出門準備幾小孩放學，突然遭羅等3人包圍，另1人則在5公尺外把風。

羅男拔掉林男的機車鑰匙，持黑色尖刀恫稱，「乖乖跟我走，我們已經來這裡看了一個禮拜，你家中有什麼人我都知道，你不要讓我難做事，你跟我走我能夠交差就沒有我的事」，其中官男還亮出腰間的不明槍枝，恫稱，「好好配合」。

林男見狀心生畏懼，無法離去，提議自己騎機車跟著羅等人的車輛，羅男允諾持刀抵住林男背部，罪上機車後罪，前往北市一家咖啡廳，林男藉口停車脫逃、報警求助。

羅男等人辯稱，沒有帶槍沒有恐嚇，是要去咖啡廳釐清一些事情，林男還載他去買安全帽。羅男、官男臉書對話訊息包含，「弄上車」、「不要這樣就好」、「真的出什麼問題我們就一起扛吧」。法院認為，羅等人談論如何把林男帶走，且經林男指證歷歷，事證明確。

法院審酌，羅因他人債務問題，邀集官男等3人共同妨害林男行動自由並恐嚇，法治觀念薄弱，雖有和解意願但未達成和解等情狀，依共同犯強制罪判處羅男6月可易科罰金之行，其餘3人判處5月徒刑可易科罰金。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

北市 咖啡廳 恐嚇 討債

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