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怒告媽媽...兒子32本漫畫「進擊的巨人」被丟掉 地院判賠5千元
嘉義60多歲簡姓婦人認為20多歲兒子堆在家裡的東西很多，其中「進擊的巨人」漫畫書疑已受潮，涉直接把32本都丟掉，兒子發現後氣得提告自己母親，連檢察官開庭詢問是否願意和解，他依然堅持告到底，嘉義地院依毀損他人物品罪，判罰簡婦5千元，可易服勞役5天，可上訴。
判決指出，事件發生在嘉義縣番路鄉的民宅，簡姓婦人認為兒子東西很多、很亂，把漫畫堆在樓梯間，也有受潮情況，覺得是垃圾，2月6日下午5點多就搬去資源回收丟棄。
兒子發現共32本「進擊的巨人」漫畫書被當垃圾，還找不回來，一氣之下提告母親涉毀損罪嫌，且他將漫畫書的照片提供檢警，告知書是限量版、很新，也沒被弄濕，無法原諒母親作為；據了解，檢警也詢問、勸說是否和解撤告，但他堅持要提告。
檢方偵查時兩次開庭，傳喚簡姓婦人都未到庭，將她依毀損罪嫌起訴並聲請簡易判決；嘉義地院審理時，簡婦承認犯行，有意願與兒子和解，不過兒子依然不願意。
法官認為，簡姓婦人沒有尊重兒子的財產權，實屬不當，考量沒有和解、本案犯行手段輕微、毀棄物品的價值非高，依毀損他人物品罪判罰金5千元，可易服勞役。
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