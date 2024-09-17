「希望法官能重判」男毒駕賓士釀1死5傷 家屬淚控：凶手想卸責

34歲彭姓男子昨下午4時許開著賓士車，行經新竹延平路二段虎林國中前時，跨越雙黃線到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，造成1死5傷，其中71歲鍾姓婦人當場無生命跡象，同車的5歲林姓女童也傷重在加護病房觀察中。家屬今受訪時哀慟表示，彭男警詢時還想卸責，說自己意識不清，希望法官能重判。

彭男昨天開著白色賓士車，載著30歲彭女沿路蛇行偏移，經過虎林國中前路口時，突然打危險警示燈，接著就逆向朝行人穿越道上撞上去。警方在肇事的彭男車上搜出三級毒品一粒眠和俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，他也坦承吸食。警方訊後依殺人、傷害、毒品以及公共危險罪嫌送辦，新竹市代理市長邱臣遠更說重話，建請檢察官羈押並求處重刑。

與鍾婦同車的5歲林姓女童因肝臟撕裂傷，昨已緊急開刀，雖開刀順利，但仍在加護病房觀察中。女童父親今受訪時一度哽咽：「怎會發生在我們身上，很難過，那麼會笑的小孩，還有媽媽等個紅燈人就沒了」，希望法官能夠重判。

女童父親強調，希望法官可以重判凶手，媽媽的生命突然就沒了，而凶手在做筆錄時，還寫卸責說自己意識不清，但看影片（行車紀錄器）都拍得很清楚。女童父親也表示，他對台灣法律已不抱任何希望，因為以往的經歷，大家其實已不太信任法律，「因為最後都是輕判」。

至於林姓女童的狀況，女童父親哽咽表示，小朋友開刀順利，現已脫離險境，但還在加護病房觀察，肝臟也剛縫合，現在腎臟、膀胱還有一些器官受損，「很難過那麼會笑的小孩，等紅燈人就沒了」，女兒平常都是由阿嬤、阿公接送，但昨天大家等到快5點都還沒回來，當時他人還在上班，接到電話才知道出事了。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885