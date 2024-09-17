北市男開賓士酒駕...稱「隔天要用車」到家只要650公尺 下場曝光

潘姓男子日前酒後駕車，行經酒測路檢點遭北市警方攔下，他酒測值嚴重超標，高達每公升0.59毫克，被依公共危險罪移送法辦，他供稱自己是想到隔天還要用車，才僥倖上路，將被吊扣駕照、牌照，得不償失。

中正一分局仁愛路派出所所長張寶元、警員曾敬凱、伍振昌、莊貽任日前執行酒測勤務，攔查一輛賓士車，請駕駛潘男（63歲）吹酒精檢知器，由於有亮燈反應，依規定請他酒測。

潘男一下車就有濃濃酒氣，果然酒測值每公升0.59毫克，嚴重超標，已經違反公共危險罪，警詢後被依法送辦，並當場扣車，吊扣駕照、牌照。

潘男供稱，晚上跟朋友餐敘，將車子停家附近650公尺停車場，原本沒有要酒駕，但後來想到隔天還要用到車，貪圖方便直接把車開回家，沒想到就遇到警察路檢，得不償失。

警方呼籲，酒後駕車易造成嚴重傷亡，且處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，酒後除以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式取代自行駕車外，更要留意飲酒隔日之宿醉，一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車，以維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康