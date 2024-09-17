違背規定？國民參審烏龍引爆院檢互槓 打回一審又回到一般程序

台中丁姓工人酒後開壓路機不慎輾死同事，依法應由國民法官審理，台中地檢署去年卻僅用一般程序起訴、卷證還併送，釀烏龍後被台中地院抓包判不受理，二審以檢方缺失可補正為由撤銷發回；後來丁和被害家屬和解，聲請不行國民參審，中院考量家屬意見裁定本件不行國民參與審判。

國民法官法2023年1月1日上路，舉凡「故意犯罪因而發生死亡結果者」，如殺人、傷害致死，毒駕或酒駕致死等案件，應由國民法官專庭審理，檢方起訴卷證也不得併送，以免產生預斷之虞。

台中地檢署2023年3月20日起訴指出，丁男（37歲）2020年12月29日在檳榔攤喝啤酒，當晚7點多駕駛膠輪壓路機在西區向上路1段施工，倒退時不慎輾過鄒姓同事害他下半身嚴重骨折慘死，丁呼氣酒測值達每公升0.44毫克，以丁涉犯公共危險不能安全駕駛致人於死罪嫌，連同卷證送交法院。

台中地院一審發現，檢方沒依國民法官新制起訴，卷證還併送，認為起訴已違背規定，且無從補正，判決公訴不受理。中檢不服上訴，主張起訴程序違背規定，是屬可補正範圍，且若違反卷證不併送規定，法院應通知檢察官取回，反控中院沒裁定命補正，逕自不受理判決，才是違背法令。

台中高分院二審認為，本案應為國民參審案件，檢察官違反規定將卷證併送台中地院，中院應通知檢察官取回卷證，非屬不能補正情形，撤銷原判決，發回中院由其他未曾接觸本案卷證的國民法官專庭審理。

丁男再主張，他坦承酒駕致死，對檢方起訴證據不爭執，且他已和被害家屬和解、賠償，對方也願意原諒，同意法院從輕處罰及緩刑，本案情節單純，應以不行國民參審為適當。

公訴檢察官認為，本案丁男犯罪是在勞動環境下發生，與一般用路人酒駕所生危險性有別，是否不行國民參審，尊重法院認定；被害家屬也說無意見。

中院認為，全案僅剩下量刑尚存爭議，考量被害家屬因丁犯行造成傷痛，身心受衝擊，法院應優先量被害家屬就訴訟程序、量刑的意見，才能更貼近國民對司法的了解與信賴，裁定本件不行國民參與審判。

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