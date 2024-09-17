妻控醫師夫染小三 把「深具紀念物」全丟、索500萬敗訴
台中市一名從事貿易工作的人妻指控擔任醫師的丈夫，婚後不久即拋棄他離家，時間超過20年，還與另名小三同居，替小三購買保單，甚至將他所居住的房地產出售他人，也將屋內珠寶、名畫、收藏幣等「深具紀念意義之物」當作垃圾丟棄，該批物品市價500萬元，要向丈夫索償，二審判准二人離婚，但因醫師娘無法舉證該批物品價值，判醫師夫免賠。
判決指出，台中一對醫師夫妻打離婚訴訟，一審判准二人離婚，不過醫師娘不服，上訴台中高分院，醫師娘主張，丈夫婚後不久即遺棄她「離家出走」，期間逾20年以上。
另外結識還結識另名女子，一起同居，甚至以未婚妻名義，替小三購買保單，2018年間，還把她居住的房地產賣給外人，導致她被新屋主遷出戶籍，無家可歸，也把她在屋內存放的名畫、珠寶等「深具紀念意義之物」當成垃圾丟棄，該批物品價值500萬元，醫師娘也向丈夫求償。
不過醫師主張，該批物品在清運前有找專業人員前往鑑定價值，鑑定人員除了沒有看到任何珠寶、飾品外，所見物品都長年無人使用、維護，已發霉鏽蝕，不堪使用，僅能當作廢棄物處理，沒有妻子所述相關物品，無從返還與賠償。
一審以二人婚姻已生重大破綻，判准二人離婚，二審也採相同見解，認為醫師娘沒有舉證該批物品價值，請求醫師給付賠償無理由駁回，仍可上訴。
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