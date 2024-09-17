繼承爭議放火燒農舍 女子判1年8月弟求情獲緩刑
新竹縣吳姓女子與弟弟有繼承遺產問題，吳女竟放火要燒掉與弟弟共有的農舍，所幸弟弟及時發現未釀重大災情，新竹地方法院將吳女依放火燒毀建築物罪判處1年8月，緩刑4年。
判決書指出，吳女與弟弟共有竹縣1處農舍，但2人因遺產問題有糾紛，吳女在去年9月間，手持打火機點燃紙張、衣服等物，並丟置於農舍內起火，弟弟及時發現報案，經消防人員到場將火勢撲滅。
法官審酌，2人是因為農舍等遺產問題起糾紛，吳女一時情緒失控，在農舍放火，所幸被及時發現並撲滅火勢，農舍未被燒毀，而吳女的弟弟也在過程中多次求情。
法官表示，最後將吳女依放火燒毀現未有人所在之他人所有建築物未遂罪判刑1年8月，緩刑4年。可上訴。
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