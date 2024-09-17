查詐欺沒拘票就將公司負責人從台中帶走 法院判竹警國賠6萬

新竹市警察局4年前赴台中市追查詐欺案件，對1間公司林姓負責人逕行搜索、拘提，林不滿被扣手機抗拒遭壓制，他控訴竹警違法害他受傷求償139萬元；法院查，竹警逕搜事後陳報認定合法，無拘票下，卻將林自台中帶到新竹警詢，侵害其人身自由，判竹警國家賠償林6萬元，可上訴。

林男控訴，2020年8月22日接到警方電話，說他涉嫌詐欺要搜索其位在台中的公司，自己到場後質疑警方沒有搜索票，想打電話了解搜索是否合法時，竟遭警員拘提並附帶搜索、扣押手機，他想拿回手機時，又遭警員出腳掃過右膝，隨即跌倒遭上銬。

林男說，他因而膝蓋受傷、十字韌帶斷，外半月板破裂，認為警方無票搜索、拘提都違法，還將他拘提到新竹市警察局侵害自由，他也沒積極抗拒行為，認為警方施以強制力逾越必要程度，就醫療、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金，一共向新竹市警局求償139萬1380元。

新竹市警局抗辯稱，當時新竹地檢指揮，另對林及其公司逕行拘提、逕行搜索，因林拒配合還打給不詳人士，有串、滅證行為，警方向檢察官請示後，檢方表示要扣押林手機，但林又搶奪才予以壓制，警方逕搜完畢3日內也向新竹地院陳報，經法院准予備查，沒有違法搜索。

竹警還說，警員拘提林時，身上就算沒有拘票，但檢察官當時已開立，依實務見解待拘提完成後，再提示拘票也無不可，且警員也已迅速將拘票自新竹送往台中搜索場所，認為拘提過程沒違法；另林傷勢應是他自撞桌角造成，認為施以強制力、手段都沒逾越必要，主張駁回。

台中地院查，竹警雖無票逕行搜索，但有陳報法院經准予備查，認定逕搜合法，且林的傷勢並非嚴重，警方施以強制力沒有逾必要程度。