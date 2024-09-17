辦理金門海淡廠工程涉索賄 2公務員判刑定讞
金門縣自來水廠工務課翁姓作業員及中區水資源局蔡姓正工程司，於辦理金門海淡廠工程期間收賄及不正利益；二審判處翁男3年9月徒刑，蔡男3年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，國統國際股份有限公司於民國106年承接「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」標案；108年1月，翁姓男子向國統公司索賄新台幣50萬元，實際收到45萬4000元，並把海淡廠產水量的內部文件洩漏給國統公司。
此外，蔡男負責海淡廠的工程技術指導，於同年1月期間，多次要求國統公司支付帶陪侍女子的娛樂消費費用，作為減少缺失審查的對價，總計獲得24萬6600元的不正利益。
一審高雄地方法院認定，翁男及蔡男於偵查期間自白，並已繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑。
一審依不違背職務收受賄賂罪判處翁男有期徒刑3年10月，另犯刑法洩密罪部分，判處得易科罰金刑5月；蔡男則因收賄罪判處3年10月徒刑。
案經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，二審認為，難從卷證內容認定翁男有刻意刁難國統公司，認定一審判決有違誤，量刑過重，因此撤銷判決，改判處翁男3年9月徒刑；蔡男的部分則維持原判。
案經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。
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