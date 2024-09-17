快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

辦理金門海淡廠工程涉索賄 2公務員判刑定讞

中央社／ 台北17日電

金門縣自來水廠工務課翁姓作業員及中區水資源局蔡姓正工程司，於辦理金門海淡廠工程期間收賄及不正利益；二審判處翁男3年9月徒刑，蔡男3年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，國統國際股份有限公司於民國106年承接「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」標案；108年1月，翁姓男子向國統公司索賄新台幣50萬元，實際收到45萬4000元，並把海淡廠產水量的內部文件洩漏給國統公司。

此外，蔡男負責海淡廠的工程技術指導，於同年1月期間，多次要求國統公司支付帶陪侍女子的娛樂消費費用，作為減少缺失審查的對價，總計獲得24萬6600元的不正利益。

一審高雄地方法院認定，翁男及蔡男於偵查期間自白，並已繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑。

一審依不違背職務收受賄賂罪判處翁男有期徒刑3年10月，另犯刑法洩密罪部分，判處得易科罰金刑5月；蔡男則因收賄罪判處3年10月徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，二審認為，難從卷證內容認定翁男有刻意刁難國統公司，認定一審判決有違誤，量刑過重，因此撤銷判決，改判處翁男3年9月徒刑；蔡男的部分則維持原判。

案經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。

收賄 最高法院 金門

延伸閱讀

歷時18年！紙風車藝術工程第2輪最終場 高雄永安戲說在地事

台中「市政路」穿越高鐵及國道難度高 力拚2026年通車

開警車載男友嫌罰太重 前女警「賓利姊」上訴駁回判刑確定

併東京著衣涉內線交易 前久大董事代表獲緩刑

相關新聞

天降橫禍！夫妻遊平溪遭靜安吊橋路燈砸成腦震盪 國賠493萬

黃姓夫妻到新北市平溪遊玩，坐在靜安吊橋出入口石墩時，被掉落的路燈砸傷，兩人訴請國家賠償。平溪區公所辯稱，2人當天拒絕上救...

查詐欺沒拘票就將公司負責人從台中帶走 法院判竹警國賠6萬

新竹市警察局4年前赴台中市追查詐欺案件，對1間公司林姓負責人逕行搜索、拘提，林不滿被扣手機抗拒遭壓制，他控訴竹警違法害他...

女囚攜子坐牢失控暴打台中女監管理員 狠咬、拆機亂砸說沒印象

台中陳姓女子攜子入台中女監服刑，但她不到1個月就違規、情緒失控，還咬傷、推撞管理員，又不滿和小孩分開拆下牆上電話機猛砸，...

高科大2教授賣學位 貪汙罪起訴

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控向學生收錢找槍手代筆論文，護航通過口試，橋頭地檢署查出有六名碩博士生涉案，昨依貪汙罪起...

助朱國榮逃亡 超跑達人判1年2月

牽涉多起重大金融弊案的「國寶集團」總裁朱國榮二○二三年棄保潛逃，船長鍾明華、「超跑達人」周哲男等人涉協助朱逃亡，檢方依入...

37死囚命運將揭曉…死刑違不違憲？憲法法庭9月20日公布結果

37名死囚質疑刑法死刑規定認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭先前依憲法訴訟法第26條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。