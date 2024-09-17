天降橫禍！夫妻遊平溪遭靜安吊橋路燈砸成腦震盪 國賠493萬

黃姓夫妻到新北市平溪遊玩，坐在靜安吊橋出入口石墩時，被掉落的路燈砸傷，兩人訴請國家賠償。平溪區公所辯稱，2人當天拒絕上救護車，應未受傷。基隆地方法院查出事發當天，警、消都有2人受傷記錄，認定區公所有疏失，應賠償2人共493萬多元。全案可上訴。

黃姓夫妻提告指出，兩人2021年9月15日到平溪旅遊，在靜安吊橋南山端出入口石墩處，被吊橋上方掉路的路燈砸中受傷。吊橋的路燈平溪區公所管理維護，應負賠償責任，因此依國家賠償法提告求償。

黃姓夫妻都出現腦震盪症候群、創傷後壓力症候群及多處擦挫傷傷害，黃妻另出現雙側傳導性聽力障礙。2人分別求償醫療、交通、工作損失、勞動力減損、未來需支出之醫療器材費和精神慰撫金，合計724萬多元。

平溪區公所答辯指出，事發當天2人雖有報警，但拒絕上救護車，公所人員將2人帶到衛生所後，沒有做任何救護處置，足見當時並無受傷。2人提告所述傷害應與這起事故無因果關係，主張黃姓夫妻要負舉證責任。

平溪區公所表示，2人事發1年3月多月後前往身心科看診，與常情不符，黃男在花蓮門諾及慈濟醫院固定就診，醫療處置已足夠，並無前往台北的中醫診所就診必要，且平均2.59天就診1次，有過度醫療情形，其他求償金額也請法院審酌合理性。

法院查出，瑞芳警分局十分派出所員警工作紀錄簿記載，事發當天黃姓夫妻在靜安吊橋遭上路燈擊中，黃男頭部紅腫，黃妻頭部破皮流血，經消防隊現場包紮後，由公所帶往衛生所照X光及後續檢查。消防局救護紀錄則有黃男頭部5公分腫脹，黃妻血腫、挫擦傷、頭部有腫脹文字，可證2人是被掉落路燈擊中受傷。

法官指出，國家賠償責任採無過失主義，公共設施因設置或管理欠缺致人受損害，國家應負損害賠償責任。路燈設置在區公所管理的靜安吊橋，屬公有公共設施，路燈如有壞損，區公所有主動搶修，防範造成民眾受傷義務。

法院函詢黃姓夫妻就醫的醫院，傷勢及病症是否因路燈砸中造成，依醫院函覆內容，認定有因果關係。

平溪區公所抗辯黃妻聽力障礙，可能是舊疾造成，法官依據醫院函覆內容，指傳導性聽力障礙大多由外力撞擊所致，黃妻耳膜中耳並無其他固有疾病表現，法官也認為聽力障礙是由路燈事故引起因果關係相當高。

法院認定平溪區公所應負國家賠償責任，經審視相關單據，判決黃男可求償醫療費2萬6009元，交通費3萬410元，不能工作損失1萬1520元，精神慰撫金20萬元，合計26萬7939元。