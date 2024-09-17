女囚攜子坐牢失控暴打台中女監管理員 狠咬、拆機亂砸說沒印象

台中陳姓女子攜子入台中女監服刑，但她不到1個月就違規、情緒失控，還咬傷、推撞管理員，又不滿和小孩分開拆下牆上電話機猛砸，一連脫序行為再被送辦；法院認為，陳對監所管理員施暴，稍不慎恐釀其他受刑人鼓譟危害戒護安全，依傷害等罪判她6月，可上訴。

檢警調查，陳女因案判刑確定要入獄執行，她的小孩年幼未滿3歲，經向矯正署申請攜子入監獲准後，去年12月和兒子一同進入台中女子監獄服刑。

未料陳女今年1月18日晚上在女監違規舍房內情緒失控，顏姓、林姓管理員見狀上前制止時，陳心生不滿竟張嘴狠咬顏，又猛力推林去撞牆，導致2人分別遭咬傷、挫傷。

陳女隨即被帶往人犯戒護區隔離，她又怕要和兒子分開再度情緒失控，竟然拆下戒護區牆上的電話機朝另名管理員丟。

同月20日，陳女再度要求莊姓管理員將她兒子還她被拒，她竟然直接出腳踩對方腳，又出手拍打管理員臉，接連失控、違規，行為相當脫序，經女監向警方報案後，檢方偵結起訴。

台中地院審理時，陳女坦承和多位管理員衝突，但否認傷害，辯稱沒有印象，可能是管理員間互相推擠導致，但管理員均指證歷歷，也提出驗傷、監視器畫面佐證。

法院審酌，陳女造成女監管理員受傷，其所為使公務員感到難堪、士氣受挫，漠視國家公權力行使，又考量她在矯正機關內對管理員強暴，若稍有不慎極易造成其他人犯鼓譟，而嚴重影響人犯戒護安全。