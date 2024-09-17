助朱國榮逃亡 超跑達人判1年2月

「超跑達人」周哲男涉嫌協助朱國榮逃亡。記者王聖藜／攝影 牽涉多起重大金融弊案的「國寶集團」總裁朱國榮二○二三年棄保潛逃，船長鍾明華、「超跑達人」周哲男等人涉協助朱逃亡，檢方依入出國移民法等罪起訴十人，並認為應論處周首謀刑責。台北地院昨宣判，周判刑一年二月。

同案被告鍾明華判刑一年，鍾佳融判刑十月，鍾佳汶判刑十月，夏本杰判刑六月，林郁芬判刑六月，陳泰壽判刑十月；蔡宜伶、陳瑋䆁、曾子育三人獲判無罪。本案可上訴。

朱國榮捲入多起炒股及內線交易案，遭司法機關發布六個通緝，並因違反證券交易法被高院判刑十六年、八年，二○二三年九月棄保潛逃，五億一七○○萬元交保金沒收。

依檢方調查，朱國榮得知持萬那杜護照可免簽進入俄羅斯、香港，和女友陳宛暄及陳女父母陳泰壽、蔡宜伶共謀逃亡，二○二三年八月六日陳泰壽以自己名義和朱國榮照片前往香港取得萬那杜護照，再透過女兒交給朱國榮使用。

朱國榮得知周哲男有意參與基隆八斗子觀光碼頭投標計畫，向周表達有意投資，以給予松崗數位文創董事長職務作交換，要周協助逃亡，周後來代朱購入遊艇，並找船長鍾明華父子三人協助朱逃亡。

檢方查出，朱國榮逃亡後，在菲律賓與陳宛暄、鑽石貿易商夏本杰、林郁芬夫婦會合，四人搭私人飛機到萬那杜，在夏幫助下朱和女友再搭包機到以色列，去年十月七日以色列和巴勒斯坦爆發衝突，朱和女友再轉往俄羅斯，迄今下落不明。

朱國榮逃亡期間在海外刷卡一三○萬元，由女友父母和胞弟陳瑋䆁繳納，三人還透過微信傳送小孩照片給朱；朱的私人秘書曾子育則轉匯十九萬元金援陳宛暄一家人，提供朱逃亡之用。