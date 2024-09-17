聽新聞
0:00 / 0:00

高科大2教授賣學位 貪汙罪起訴

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄報導

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控向學生收錢找槍手代筆論文，護航通過口試，橋頭地檢署查出有六名碩博士生涉案，昨依貪汙罪起訴八人；唐還涉性侵、猥褻指導學生，犯行全寫在自己日記，檢方痛斥他「忝為人師」，罪加一等，建請法院從重量刑。

唐惠欽、王嘉男為全台首起因賣學位被依貪汙罪起訴的教授。高科大昨表示，唐已暫時停聘三個月，王仍在教評會審議中；至於唐利用權勢性交罪部分，啟動性平調查，另由教評審議，涉案六名學生若學倫調查屬實，將撤銷學位並退學。

唐、王兩人均為該校工業工程與管理學系專任教授，二○一九年起，兩人陸續向指導的碩、博士生收費，碩士十萬元、博士卅二萬元；學生付錢後，兩人再找越南籍學生代筆論文，並於口試時護航通過。

橋檢偵辦某反滲透法案件意外發現唐、王二人兜售學位，指揮高雄市調查處偵辦，今年七月前往兩人辦公室、住處搜索。

其中唐惠欽不僅被查出兜售學位，還涉嫌對女學生伸狼爪，遭染指學生姓名、日期、過程全被寫進自己日記中；檢方找到日記中被害人作證，揭發唐惠欽另一樁犯行。

檢調查出，從兩人開始「賣學位」起，已有鄭姓等六名學生取得學位，有學生還是國內知名傳產集團董座，檢方首波行動時曾聲押唐、王及鄭姓學生三人，但法院交保。

全案歷經二個月調查，橋頭地檢署昨天偵結，依違背職務收賄罪起訴唐惠欽、王嘉男二人，取得碩、博士學位的六名學生，依交付賄賂罪起訴。

唐染指女學生另觸犯強制性交、猥褻等罪，檢方痛斥他利用學生求取知識的熱情，以權勢逼迫對方就範，惡性重大，忝為人師，建請法院從重量刑。

猥褻 貪汙

延伸閱讀

罪加一等！高科大教授賣學位、染指女學生 惡行全寫日記裡

教授收賄幫學生寫論文！再爆涉性侵案外案 高科大：停聘3月處分

高科大2教授賣學位 涉貪被起訴1教授還性侵女博士生

「不能用手滑手機」高科大老師奇葩上課規定爆紅 校方透露背後藏小典故

相關新聞

助朱國榮逃亡 超跑達人判1年2月

牽涉多起重大金融弊案的「國寶集團」總裁朱國榮二○二三年棄保潛逃，船長鍾明華、「超跑達人」周哲男等人涉協助朱逃亡，檢方依入...

高科大2教授賣學位 貪汙罪起訴

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控向學生收錢找槍手代筆論文，護航通過口試，橋頭地檢署查出有六名碩博士生涉案，昨依貪汙罪起...

37死囚命運將揭曉…死刑違不違憲？憲法法庭9月20日公布結果

37名死囚質疑刑法死刑規定認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭先前依憲法訴訟法第26條...

開警車載男友嫌罰太重 前女警「賓利姊」上訴駁回判刑確定

前女警邱薏瑄被控詐領加班費975元、值勤開警車花費104元加油載男友，一審依2個詐欺罪判刑5月，再依公務員詐欺罪判刑3月...

假獨家！在藝人背後放冷箭 「學生女神」馨亞告倒經紀人

本名謝儀諪、有「學生女神」之稱的藝人馨亞控告經紀人朱俊憲，指朱主導馨亞對外宣稱是前「韓國練習生」，卻接受採訪爆料馨亞「台...

為了1萬元工人當詐騙車手 被判刑1年8月

詐騙集團在網路上假冒股票投資訊息，讓蘇姓被害人信以為真，去年9月間在台南市某漢堡店面交100萬元給李姓詐騙男車手，李涉嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。