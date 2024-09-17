高科大2教授賣學位 貪汙罪起訴

高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控向學生收錢找槍手代筆論文，護航通過口試，橋頭地檢署查出有六名碩博士生涉案，昨依貪汙罪起訴八人；唐還涉性侵、猥褻指導學生，犯行全寫在自己日記，檢方痛斥他「忝為人師」，罪加一等，建請法院從重量刑。

唐惠欽、王嘉男為全台首起因賣學位被依貪汙罪起訴的教授。高科大昨表示，唐已暫時停聘三個月，王仍在教評會審議中；至於唐利用權勢性交罪部分，啟動性平調查，另由教評審議，涉案六名學生若學倫調查屬實，將撤銷學位並退學。

唐、王兩人均為該校工業工程與管理學系專任教授，二○一九年起，兩人陸續向指導的碩、博士生收費，碩士十萬元、博士卅二萬元；學生付錢後，兩人再找越南籍學生代筆論文，並於口試時護航通過。

橋檢偵辦某反滲透法案件意外發現唐、王二人兜售學位，指揮高雄市調查處偵辦，今年七月前往兩人辦公室、住處搜索。

其中唐惠欽不僅被查出兜售學位，還涉嫌對女學生伸狼爪，遭染指學生姓名、日期、過程全被寫進自己日記中；檢方找到日記中被害人作證，揭發唐惠欽另一樁犯行。

檢調查出，從兩人開始「賣學位」起，已有鄭姓等六名學生取得學位，有學生還是國內知名傳產集團董座，檢方首波行動時曾聲押唐、王及鄭姓學生三人，但法院交保。

全案歷經二個月調查，橋頭地檢署昨天偵結，依違背職務收賄罪起訴唐惠欽、王嘉男二人，取得碩、博士學位的六名學生，依交付賄賂罪起訴。

唐染指女學生另觸犯強制性交、猥褻等罪，檢方痛斥他利用學生求取知識的熱情，以權勢逼迫對方就範，惡性重大，忝為人師，建請法院從重量刑。