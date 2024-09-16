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全國科技執法345處明年全啟用 警政署：擺脫行人地獄

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為擺脫「行人地獄」惡名，中央政府去年及今年補助各地設多功能科技執法設備345處，明年1月將全數啟用完畢。警政署表示，前年設置地點的交通事故下降，顯見科技執法有效促使駕駛人養成良好駕駛習慣，確保行人安全。

警政署統計，中央政府前年補助各地方政府設置路口多功能科技執法設備265處，設置地點今年1至6月交通事故4770件，其中死亡7件、受傷2740件，較去年同期交通事故減少1161件（-19.57%），其中死亡減少1件（-12.5%）、受傷減少804件（-22.68%）。

警政署分析，科技執法強化執法能量，減輕員警負擔，如同員警24小時在路口站崗保護行人安全，設置地點各項交通違規均在半年後呈下降趨勢，顯見科技執法有效促使駕駛養成良好駕駛習慣，減少事故發生，確保行人安全。

中央政府去年及今年補助各地設多功能科技執法設備345處，陸續完工啟用，明年1月1日起全面執法。

警政署說，為擺脫「行人地獄」惡名，加強行人安全相關執法，考量警力有限，持續推動補助各地增加科技執法設備，配合內政部國土管理署易肇事路口、人行道安全設施及校園周邊工程改善地點加以設置，設備須具取締「車不停讓行人」功能，促使駕駛行經路口、人行道及校園周邊禮讓行人，降低路口肇事率，落實人本交通。

為擺脫「行人地獄」惡名，中央政府去年及今年補助各地設多功能科技執法設備345處，明年1月將全數啟用完畢。圖／警政署提供
為擺脫「行人地獄」惡名，中央政府去年及今年補助各地設多功能科技執法設備345處，明年1月將全數啟用完畢。圖／警政署提供
為擺脫「行人地獄」惡名，中央政府去年及今年補助各地設多功能科技執法設備345處，明年1月將全數啟用完畢。圖／警政署提供
為擺脫「行人地獄」惡名，中央政府去年及今年補助各地設多功能科技執法設備345處，明年1月將全數啟用完畢。圖／警政署提供

交通事故 科技執法 行人地獄

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