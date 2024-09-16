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37死囚命運將揭曉…死刑違不違憲？憲法法庭9月20日公布結果

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

37名死囚質疑刑法死刑規定認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭先前依憲法訴訟法第26條第2項後段規定宣告延期宣判，今天公布將於9月20日下午3時宣判結果。

死刑為刑法主刑之一，但最高法院、法務部4年來沒判過、執行過死刑，37名死囚主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查。憲法法庭在總統大選後拋出公告，今年4月23日上午言詞辯論，15名大法官中，蔡烱燉與蔡彩貞因參與過死囚王鴻偉、王柏英審理，尤伯祥擔任過邱和順的辯護人，須迴避，死刑是否違憲僅需7票。

關係機關法務部除堅持死刑制度合憲外，強調大多數國家都透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，而這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或「至少無對立立場」，驟然宣告死刑制度違憲，可能引發社會對立及衝突，更侵越立法權決定，逾越權力分立界線。

有與民進黨交好的企業主之前就預言準閣揆卓榮泰「不會做太久」，若廢死，縣市長選舉民進黨恐在忤逆民意下慘敗，卓的作用只是來負「政治責任」；當時還未發生鄭文燦涉收賄事件。

建商小開王鴻偉追求愛慕對象不成，開車撞死她、狂刺176刀，法院審理時還叫母親先別賠錢「以免到時沒了錢又沒了兒子」，遭判死。王主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，被害人的人權應由「國家」補償，他聲請死刑法規範審查，憲法法庭併37案審理。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

廢除死刑 憲法法庭 死刑 死囚

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