開警車載男友嫌罰太重 前女警「賓利姊」上訴駁回判刑確定

前女警邱薏瑄被控詐領加班費975元、值勤開警車花費104元加油載男友，一審依2個詐欺罪判刑5月，再依公務員詐欺罪判刑3月，邱女上訴；二審開庭，邱女盼法官判她拘役，檢方說原審量刑妥適，不必改判，台北地院今天宣判，駁回邱女上訴，本案確定。

邱薏瑄另涉貪汙等案，曾羈押禁見，新北地院日前依違背職務收賄罪判她有期徒刑11年，還依個資法、偽造文書罪判她應執行有期徒刑1年。

邱薏瑄的「上訴審」日前開庭，律師王志超說，警員犯詐欺罪是有判拘役的可能，不過，大部分案件在偵查階段即予緩起訴處分，因此網路上難搜索到有關判決。

王志超說，檢方偵辦詐領加班費案本來要給邱女緩起訴，後因貪汙案爆發直接將她起訴，以邱女1079元的犯罪所得，本應可獲得較輕判決，況且邱女自知無法回到警界，已報考不動產營業員訓練，很努力重回社會，請法官輕判。

邱薏瑄說，她從小由外婆帶大，目前跟外婆、媽媽住在台中市，因外婆生病她都會在家照顧外婆，她因一時失慮犯案，現已真心懺悔，目前沒有收入，已報考不動產營業員，在台中也參與教會活動帶領長輩與小孩，也請法官輕判。

公訴檢察官黃兆揚表示，一審判決對邱女只是財產權的問題，不過，邱女曾為台北市中山分局員警，法律地位是司法警察，有重要公權力，不能比照基層約聘公務員，且邱女尚有貪汙案在身，一審量刑並無不妥適。

現年30歲的邱薏瑄曾風光開賓利車上班，被同仁封為「賓利姊」。警專31期的她結業後分發到中山分局服務；2015年邱女購買3張票搭高鐵，上了列車露出腳趾在座位上自拍PO網，還濫查男友車籍、個資，行為不檢已經警政署汰除。

檢察官指控，邱薏瑄2023年3月18日、4月13日兩天應在中山分局警備隊備勤，卻逃勤曠職3小時23分，但仍虛偽報請加班費，2次詐取值班、加班費共975元。