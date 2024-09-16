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南投豬肉販為挽回女員工 開車衝撞強拉回家遭判刑

中央社／ 南投縣16日電

豬肉的廖男為求前員工林女回來幫忙，到林女上班的小吃部「堵人」至凌晨，駕車撞倒林女害骨折，再強拉上車載回住處，遭南投地方法院依妨害自由判刑5月，全案可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，在黃昏市場設攤賣豬肉的廖姓男子曾僱用林姓女子幫忙，後來林女離開，廖男為求林女回來工作，於民國110年1月25日駕車到南投市林女工作的小吃部消費，並要求回豬肉攤幫忙工作。

林女堅持拒絕，但廖男不罷休，執意要帶林女回住處，當天深夜在小吃部外等候林女下班，隔天凌晨林女見廖男等候「堵人」而驚嚇不知所措，店內女同事擔心林女安全，因此駕車載林女回家，廖男駕車一路尾隨並加速衝撞林女同事車輛，使車輛無法前行。

判決指出，廖男見林女仍在車內，隨即下車爬上引擎蓋，徒手拔斷雨刷並打破前擋風玻璃，林女為避免廖男繼續砸車就下車逃跑，廖男見狀再駕車衝撞林女，導致林女多處骨折及撕裂傷倒地，廖男不顧林女抗拒強拉上車載回南投市住處，剝奪林女行動自由。

法院指出，被告廖男有多次前科，品行極不佳，審酌廖男與林女就傷害部分調解成立並賠償新台幣30萬元而撤回傷害罪告訴、在黃昏市場賣豬肉月收入約40萬元、需扶養未成年子女等量刑事項，依剝奪人之行動自由罪判處有期徒刑5月，可易科罰金。

南投 小吃 豬肉

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