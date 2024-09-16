併東京著衣涉內線交易 前久大董事代表獲緩刑

詹姓女子被指派為久大資訊公司法人董事代表，在久大併購東京著衣重大消息發布前，涉內線交易套利。二審今天審酌認罪已繳回犯罪所得，宣告緩刑須繳公庫新台幣30萬元，可上訴。

二審台灣高等法院指出，本案審理範圍，僅詹女就原審量刑是否合法、妥適予以審理；考量她於偵查中，並未對於自己所為犯罪事實全部或主要部分為肯定供述，她上訴請求減輕其刑，並無理由。

二審指出，她沒有前科，是於二審審理期間才坦承犯行，且自動繳交犯罪所得24萬餘元，而有悔悟之心，合議庭認為她經這次偵審程序及科刑教訓，應知所警惕，原審量刑1年8月之刑，以暫不執行為適當，因此宣告緩刑3年，須向公庫支付30萬元。可上訴。

全案緣於，股票上櫃公司創新新零售（代號3085）原名為久大資訊網路公司，久大於民國105年10月3日發布重大訊息，表示擬收購知名電商女裝品牌「東京著衣」股權。

檢察官認為，時任久大總經理李大彰於105年7月委託他人至東京著衣實地查核，併購股權消息已臻明確；當時的久大實際管理人鄭博文獲悉後，隨即自行買進久大股票，另交付現金給李大彰，由李大彰指示友人買進久大公司股票。

此外，李大彰當時女友（現任妻子）的詹女，是經某公司被指派為久大資訊公司之法人董事代表，也在重大消息公開前買進久大股票；時任久大子公司董事長的徐姓男子則因在廁所內偷聽到鄭博文、李大彰對話而獲悉重大消息，利用他人證券帳戶買進久大股票。

檢方起訴李大彰、詹女、鄭博文、徐男等4人，4人犯罪所得共計1321萬餘元。

一審台北地方法院審酌，鄭博文、李大彰、徐男等3人，已於偵查中自白犯行，且已自動繳交全部犯罪所得，依證交法的內線交易罪判刑2年、1年10月、1年8月，均獲宣告緩刑及須向公庫支付20萬元至50萬元不等金額；詹女否認犯行，遭判刑1年8月。

鄭博文、李大彰、徐男等3人未提起上訴，已確定；詹女不服，提起上訴，二審由高院審理。