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助朱國榮逃亡後自首 「超跑達人」周哲男判刑1年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

牽涉多起重大金融弊案的「國寶集團」總裁朱國榮2023年棄保潛逃，船長鍾明華、「超跑達人」周哲男等人涉協助朱逃亡，10人被訴入出國及移民法等罪。台北地院審理，周哲男說悔做了錯事，檢方認為應論處周首謀刑責，合議庭今宣判，周判刑1年2月。

同案其被告鍾明華判刑1年，鍾佳融判刑10月，鍾佳汶判刑10月，夏本杰判刑6月，林郁芬判刑6月，陳泰壽判刑10月，蔡宜伶、陳瑋䆁、曾子育3人獲判無罪。本案可上訴。

朱國榮捲入多起炒股及內線交易案，遭台北地檢署、台北地方法院、台灣高等法院發布6個通緝，並因違反證券交易法被高院判刑16年、8年，2023年9月棄保潛逃，5億1700萬元交保金被聲請沒收獲准。

周哲男日前出庭表示，案發前認識朱2年多，覺得朱是好人，因此被朱說服讓朱搭他的船出海，後悔當初做了錯誤決定；周表示，不想讓這件事跟他一輩子，所以去年向警方自首，也不認為被朱國榮欺騙。

周哲男的律師在法庭主張，周2023年9月20日時自首，是具體的終止犯行時間，因周交代事實，檢警才得以查出朱國榮逃亡時間、路線；律師說，周買遊艇不是為掩護朱國榮偷渡。

法官日前也傳喚涉案的船長鍾明華、鍾明華的兒子鍾佳融、鍾佳汶。鍾氏父子3人辯稱，他們駕駛遊艇客戶臨時多夾帶1名來歷不明的人，他們不敢拒絕，他們也不認識朱國榮，請求法院寬恕。

依檢察官調查，朱國榮得知持萬那杜護照可免簽進入俄羅斯、香港，和女友陳宛暄及女友的父母陳泰壽、蔡宜伶共謀逃亡，2023年8月6日先由陳泰壽以自己名義和朱國榮的照片前往香港取得萬那杜護照，再透過女兒交給朱國榮使用。

朱國榮得知周哲男有意參與基隆八斗子觀光碼頭投標計畫，向周表達有意投資，以給予松崗數位文創董事長職務作交換，要周協助他逃亡，周後來代朱購入價值175萬美元的遊艇，並找上船長鍾明華父子3人協助朱逃亡。

檢方查出，朱國榮逃亡後，在菲律賓與女友陳宛暄、鑽石貿易商夏本杰、林郁芬夫婦會合，4人搭私人飛機到萬那杜，接著在夏的幫助下和女友搭包機到以色列，去年10月7日以色列和巴勒斯坦爆發衝突，朱和女友又轉往俄羅斯藏匿，迄下落不明。

檢方調查，朱國榮逃亡期間在海外刷卡130萬元，由女友父母和胞弟陳瑋䆁繳納，3人還透過微信傳送小孩照片給朱，此外，朱的私人秘書曾子育也轉匯19萬元金援陳宛暄一家人，提供朱逃亡之用。

檢方上月依涉犯入出國及移民法、藏匿人犯等罪起訴周哲男、鍾明華、鍾佳融、鍾佳汶、夏本杰、林郁芬、陳泰壽、蔡宜伶、陳瑋䆁、曾子育10人。

通緝中的國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
通緝中的國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
「超跑達人」周哲男涉嫌協助朱國榮逃亡。記者王聖藜／攝影
「超跑達人」周哲男涉嫌協助朱國榮逃亡。記者王聖藜／攝影

女友 朱國榮

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