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假獨家！在藝人背後放冷箭 「學生女神」馨亞告倒經紀人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名謝儀諪、有「學生女神」之稱的藝人馨亞控告經紀人朱俊憲，指朱主導馨亞對外宣稱是前「韓國練習生」，卻接受採訪爆料馨亞「台女扯謊」；台北地院認為，朱虛捏事實，依加重誹謗罪判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

朱俊憲一度獲檢方不起訴處分，馨亞聲請再議，案子獲發回重查，檢方第2次偵辦，將朱依加重誹謗罪起訴。

台北地檢署指控，朱俊憲是馨亞的演藝經紀人，2人經紀合約自2014年12月1日至2024年11月30日止，朱為使馨亞迅速走紅，主導塑造馨亞具前「韓國練習生」身分，要求馨亞對外宣稱曾在韓國擔任練習生、期間約半年。

檢方指控，朱明知是自己要求馨亞對外宣稱曾至韓國擔任練習生，卻於2022年3月接受某家平面媒體鍾姓記者採訪，提供「知情人士」、「爆料學長」對話紀錄給鍾。

朱提供內容提及「馨亞真的很愛說謊，她跟學校請假幾週，出現後，就成為練習生，後來你們就來學校徵選挑人」、「就是騙你挑她、簽她」、「你也被騙很久、真傻」，鍾據以寫成新聞報導，2022年3月25日以標題「(獨)白賊赴南韓當過練習生！台女扯謊6年被踢爆」的即時新聞。

法院調查，朱俊憲向記者指被馨亞欺騙為韓國練習生的不實事項，依社會常情，客觀上足以使一般人對馨亞產生行為、道德觀念低落的負面觀感，而對馨亞的品德、身分、人格、地位造成貶抑。

判決書說，朱案發時從事經紀人工作，行為時為37歲，應可知散布馨亞偽造經歷欺騙他人將貶損馨亞的人格及評價，主觀上具犯罪故意，審酌朱犯後否認犯行，未與馨亞和解，再考量朱的犯罪動機等，依法量刑。

有「學生女神」號稱的藝人馨亞。圖／聯合報系資料照片
有「學生女神」號稱的藝人馨亞。圖／聯合報系資料照片

經紀人

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