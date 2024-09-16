高科大2教授賣學位 涉貪被起訴1教授還性侵女博士生

國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收錢幫指導的碩博士生找槍手代寫論文，每件收費10至32萬元，其中唐惠欽不僅「賣學位」還涉嫌性侵、猥褻女博士生，橋檢今偵結，依貪汙罪嫌起訴兩人，唐再加一條妨害性自主，並建請法院從重量刑；至於購買學位的學生，也一併一貪汙起訴。

唐惠欽、王嘉男均為高科大工業工程與管理學系專任教授，高雄市調查處日前偵辦某件反滲透法，意外發現唐、王兩人疑藉由教授身分兜售學位，另外報請橋頭地檢署簽分偵辦。

檢調查出，王嘉男、唐惠欽從2019年起陸續向鄭姓、劉姓、葉姓、江姓、陳姓、蔡姓碩、博士生「收費」，碩士收取10萬、博士收費32萬元，學生付錢後，王、唐再各自找寫手撰寫論文，並協助在學位考試委員會護航學生通過口考。

今年7月間，橋頭地檢署指揮高雄市調查處發動搜索，帶回唐惠欽、王嘉男2人及「買學位」學生，唐、王2人原否認犯行，但部分學生坦承付錢，檢方認為兩人授予學生學位具受託公務員身分，依違背職務收受賄賂罪嫌聲押。

法院當時考量多名證人偵查中已具結證述，手機、銀行帳目均查扣，二人也坦承犯行，王嘉男以20萬元交保、唐惠欽10萬元交保，限制出境、出海及限制住居地，禁止與本案有關人聯繫。

其中，唐惠欽不僅「賣學位」，檢調還發現他在2015年於指導一名女博士生時，涉嫌利用學位要脅性侵猥褻女博士生。