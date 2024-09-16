為了1萬元工人當詐騙車手 被判刑1年8月

詐騙集團在網路上假冒股票投資訊息，讓蘇姓被害人信以為真，去年9月間在台南市某漢堡店面交100萬元給李姓詐騙男車手，李涉嫌取得1萬元報酬後，將餘款99萬元放置在台南車站附近公園廁所隔間，再由其他詐團成員取走。台南地院依李觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月，案可上訴。

判決說，詐騙集團成員連結網際網路，在社群軟體臉書的某粉絲專頁張貼虛偽股票投資訊息，誘使蘇姓被害人晉慶於2023年8月初瀏覽後，點選加入名為「止贏規劃學習社團」通訊軟體「LINE」群組，詐騙集團成員假冒為助理人員分析股票行情，佯稱可下載APP操作低價布局投資股票獲利，再佯裝為客服人員謊稱須面交投資款項。

蘇陷於錯誤，配合指示於同年9月7日晚間9點30分前往台南市某漢堡店交款；李姓詐騙男車手依詐團成員指示，先至台南市某公園廁所內拿取名稱為「付款單據」文件，再依約前往漢堡店，向受騙蘇男收取現金100萬元。

李收取100萬元後，先從中拿取自己報酬1萬元，再依詐團指示將餘款99萬元放置在台南車站附近公園廁所隔間，再由詐團成員前往拿取；因蘇發覺遭騙報警處理，而將付款單據交付員警蒐證，經警採證比對其上指紋與李檔存指紋相符，法辦起訴。