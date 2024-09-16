快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

為了1萬元工人當詐騙車手 被判刑1年8月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團在網路上假冒股票投資訊息，讓蘇姓被害人信以為真，去年9月間在台南市某漢堡店面交100萬元給李姓詐騙男車手，李涉嫌取得1萬元報酬後，將餘款99萬元放置在台南車站附近公園廁所隔間，再由其他詐團成員取走。台南地院依李觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月，案可上訴。

判決說，詐騙集團成員連結網際網路，在社群軟體臉書的某粉絲專頁張貼虛偽股票投資訊息，誘使蘇姓被害人晉慶於2023年8月初瀏覽後，點選加入名為「止贏規劃學習社團」通訊軟體「LINE」群組，詐騙集團成員假冒為助理人員分析股票行情，佯稱可下載APP操作低價布局投資股票獲利，再佯裝為客服人員謊稱須面交投資款項。

蘇陷於錯誤，配合指示於同年9月7日晚間9點30分前往台南市某漢堡店交款；李姓詐騙男車手依詐團成員指示，先至台南市某公園廁所內拿取名稱為「付款單據」文件，再依約前往漢堡店，向受騙蘇男收取現金100萬元。

李收取100萬元後，先從中拿取自己報酬1萬元，再依詐團指示將餘款99萬元放置在台南車站附近公園廁所隔間，再由詐團成員前往拿取；因蘇發覺遭騙報警處理，而將付款單據交付員警蒐證，經警採證比對其上指紋與李檔存指紋相符，法辦起訴。

法官審酌，李之前因毒品案件，經高雄地方法院判處有期徒刑3月確定，於去年7月31日易科罰金執行完畢，且於2016年間即曾因交付帳戶資料而涉犯幫助詐欺取財罪，經高雄地方法院判處罪刑確定在案，竟仍未能自前案記取教訓，僅因貪圖小利，甘為詐騙集團成員吸收而從事車手工作，實無足取。但念被告於偵查及審理時均已坦承犯行，兼衡於此案中分工及涉案情節、經手款項金額、對告訴人造成損害情形等一切情狀，量處其刑，以示懲儆。

李姓詐騙男工涉嫌被詐團吸收當取款車手，收取100萬元取得1萬元，其他99萬交給詐團，台南地院依李觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月，案可上訴。圖／本報資料照片
李姓詐騙男工涉嫌被詐團吸收當取款車手，收取100萬元取得1萬元，其他99萬交給詐團，台南地院依李觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月，案可上訴。圖／本報資料照片

台南 詐騙集團 車手

延伸閱讀

被爆和詐騙車手交往 她怒指小甜甜「知法犯法」：就是一直在騙

獨居者遺產容易被騙光 律師建議保持1習慣杜絕詐騙

中秋節有免費好康？ 假投資詐團問地址寄餅乾禮盒引上鉤

影／詐團進化！中警驚見鈕扣針孔裝車手身上 監控收贓款溯源更難

相關新聞

高科大2教授賣學位 涉貪被起訴1教授還性侵女博士生

國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收錢幫指導的碩博士生找槍手代寫論文，每件收費10至32萬元，其中唐惠欽不僅「賣學位...

疑賣狗肉！ 桃園飼養場環境混雜 動保處：28犬全數扣留

桃園觀音1處飼養場遭動保團體質疑，越南籍女飼主疑似虐殺犬隻、賣狗肉，買賣生意長達數年，就連周邊工廠移工都知情。市府動保處...

假獨家！在藝人背後放冷箭 「學生女神」馨亞告倒經紀人

本名謝儀諪、有「學生女神」之稱的藝人馨亞控告經紀人朱俊憲，指朱主導馨亞對外宣稱是前「韓國練習生」，卻接受採訪爆料馨亞「台...

為了1萬元工人當詐騙車手 被判刑1年8月

詐騙集團在網路上假冒股票投資訊息，讓蘇姓被害人信以為真，去年9月間在台南市某漢堡店面交100萬元給李姓詐騙男車手，李涉嫌...

失智父被兒冒名借錢後突離世 子孫6人全被債主告上法院

根據國內調查，國內65歲以上長者中，失智症盛行率將近8%，家中若有失智長者，家屬最好看緊長者所持有之印鑑、帳戶等以免遭冒用。屏東縣就發生類似案件，一名楊姓男子因為缺錢，以失智父親的名義向人借款200萬元，約定一個月內還款，並以失智父的房產作為擔保品，未料一個月不到楊父就因病過世，債權人認為借款人已經死亡，因此以4子女、2孫為被告，要求拿繼承的遺產來還債，不然就得把房子移轉登記給債權人。

2保母凌虐1歲10個月男童「剴剴」致死 今裁定均延押2月

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，劉氏姐妹押期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。