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疑賣狗肉！ 桃園飼養場環境混雜 動保處：28犬全數扣留

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園觀音1處飼養場遭動保團體質疑，越南籍女飼主疑似虐殺犬隻、賣狗肉，買賣生意長達數年，就連周邊工廠移工都知情。市府動保處今天回應，至現場勘查時並無查到屠殺犬隻的事證，但已將28隻狗全數扣留，該案也已移請地檢署偵辦。

台灣懷生相信動物協會表示，此案起初是接到動保處的案件轉介，協助處理家犬結紮案，沒想到現場環境宛如小型農場，混雜雞、鴨、牛、羊及兔等動物，令人毛骨悚然。

協會表示，現場狗隻被關在各式大小的籠子裡，一隻公成犬都沒有，年紀最大的狗也不超過2歲，其餘是僅有數個月大的幼犬，甚至有出生未開眼的奶狗，協會當下懷疑犬隻並非單純寵物，而是被販售的肉品；而經了解，該飼主為嫁到台灣多年的越籍婦人，與協會接觸時神情自若、並無異樣，但隨後飼主丈夫就通報妻子疑似違法賣狗肉。

協會表示，飼主丈夫稱因長年抱病，並不了解妻子做違法生意，且為避免留下過多生物痕跡，有人下訂單才會宰殺，宰殺地點就位於房間外的空地，宰殺過後不會切碎，交由訂購人整隻帶走，買賣生意已長達多年，就連周邊工廠裡的移工都知悉該飼養場的狗肉生意，且該飼主平時生活優渥、開豪車，甚至在社群媒體上曬存款，令人感到不齒。

動保處長王得吉表示，8月12日首次接獲疑似有虐殺犬隻的通報，隨即前往現場勘查，但現場並查無虐殺犬隻的事證，因飼養環境不佳，當下便要求限期改善，直至8月底，動保處複查後發現該場並未改善，也通知相信動物協會至現場協助犬隻絕育。

王得吉表示，相信動物協會9月4日提出關於飼主虐殺犬隻並販賣狗肉的錄音檔，動保處便隨即扣留現場共28隻狗；9月5日動保處再偕同相關單位及刑事鑑識人員至現場稽查，雖未查到私宰犬隻，但查有私宰雞隻情事，因此依畜牧法第38條第2項規定裁處，隔日動保處也將完整資料移送地檢署續辦。

王得吉說，目前該飼養場的全數犬隻已扣留並妥善安置於新屋收容所，待飼主完成切結放棄便可供民眾領養，該案也已移請地檢署偵辦，行政裁罰動保處絕不寬貸。

桃園觀音1處飼養場遭質疑，越南籍女飼主疑似虐殺犬隻、賣狗肉。市府動保處表示，至現場勘查時並無查到屠殺犬隻的事證，但已將28隻狗全數扣留。圖／桃園市動保處提供
桃園觀音1處飼養場遭質疑，越南籍女飼主疑似虐殺犬隻、賣狗肉。市府動保處表示，至現場勘查時並無查到屠殺犬隻的事證，但已將28隻狗全數扣留。圖／桃園市動保處提供
桃園觀音1處飼養場遭質疑，越南籍女飼主疑似虐殺犬隻、賣狗肉。市府動保處表示，至現場勘查時並無查到屠殺犬隻的事證，但已將28隻狗全數扣留。圖／取自台灣懷生相信動物協會臉書
桃園觀音1處飼養場遭質疑，越南籍女飼主疑似虐殺犬隻、賣狗肉。市府動保處表示，至現場勘查時並無查到屠殺犬隻的事證，但已將28隻狗全數扣留。圖／取自台灣懷生相信動物協會臉書

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