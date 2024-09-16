師遭大外割 警局判賠20萬

桃園市中壢警分局興國派出所葉姓警員3年前盤查一名非洲鼓女老師詹慧玲，卻施以「大外割」逮捕引發爭議，桃園地院近日判中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元，對此中壢警方表示一切依照司法判決辦理。 聯合報系資料照 桃園市警局中壢分局葉姓警員三年前盤查非洲鼓女老師詹慧玲，以「大外割」濫權逮捕引發爭議，詹慧玲事後請求國賠；桃園地方法院判中壢警分局應給付詹慧玲廿萬七八○元。中壢分局表示，尊重判決不再上訴。

詹慧玲前年四月廿二日，從台中搭火車到中壢車站，準備到排練室上課，半路遭葉姓員警攔下，要求她出示證件，詹慧玲拒絕後遭限制行動自由，葉姓員警搶走其手機拒讓蒐證，引發詹怒嗆「你真的很蠢」，隨即遭葉「大外割」摔倒在地並壓制上銬，導致其腿部、手肘多處瘀青及擦傷。

事件引發警察是否執法過當爭議，詹慧玲提告，葉姓員警遭依法院犯公務員假借職務上之機會強制、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由二罪，各判四月、六月徒刑，葉放棄上訴；詹慧玲認為責任不該由員警個人背負，去年三月廿一日在律師陪同下，到中壢警分局遞交二百萬元國賠聲請書，盼促進警政紀律改革。

今年五月，中壢警分局協議以廿萬元賠償詹慧玲，但她不接受而破局，詹再向桃園地方法院提出損害賠償之訴，請求國賠三百萬七八○元。法院判決日前出爐，判中壢分局應給付詹姓女老師廿萬七八○元。

中壢警分局昨表示，尊重法院判決不再上訴，當初涉及該事件的葉姓警員皆已承擔處分並已回歸職場服務，後續一切依司法判決辦理。