車內吹冷氣睡覺…警認定酒駕 檢不起訴

朱姓男子夜店狂歡後回車上發動引擎吹冷氣睡覺，被警方發現違停聞到酒味，認定酒駕送辦；檢察官認為朱當時車未移動，無酒駕行為，不起訴，但朱仍須繳六萬元罰鍰，家屬向交通局裁決所申訴遭駁，將打行政訴訟。

高雄市警苓雅分局說，交通部二○一八年函釋定義駕駛行為，「已啟動引擎且處於得立即行駛車輛離去之狀態，已對交通安全形成一定之干預，應可認其屬駕駛行為」，警方依規定取締酒駕，尊重檢方處分。高市交通局裁決所說，當事人不服裁決，可透過行政訴訟爭權益。

十九歲朱姓男子今年六月在車上睡覺，員警酒測每公升零點五四毫克，移送法辦；檢察官援引高院一名新北市林姓男子在未熄火自用小貨車內喝酒，無積極證據證明有「移動」車輛的事實案例，將全案不起訴偵結。

親友說，當時朱堅稱「沒酒駕，只是在車上吹冷氣睡覺」，警方未調監視畫面，即對朱宣告酒測權利，朱在害怕下才答應酒測，車子被扣牌，百萬新車迄今不能發動。

親友說原以為朱說謊，但朱駕駛的是父親的油電車，原廠衛星定位無法動手腳，行車記錄器也顯示當時車子無行駛記錄。檢察官已不起訴處分，卻仍須繳交六萬罰款，向交通局裁決所提出申訴遭駁回，相當不合理，決定打行政訴訟爭權益。

律師李茂增說，此案檢方認為只發動車子，未有行駛行為，所以不構成駕駛；行政機關認為只要發動機汽車就符合駕駛，司法和行政機關認定不同；就維護道路交通安全而言，司法機關認定較符合立法要旨。

李茂增說，依法論法，行政機關認定可能有問題，但這涉及執法實務，若駕駛都以相同答案回答，勢必造成警方難取締酒駕。