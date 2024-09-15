女師遭「大外割」盤查提國賠200萬 法院判分局賠20萬…警方回應了

桃園市中壢警分局興國派出所葉姓警員3年前盤查一名非洲鼓女老師詹慧玲，卻施以「大外割」逮捕引發爭議，詹慧玲去年3月間向警方請求200萬元國賠，桃園地院近日判中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元，對此中壢分局表示一切依照司法判決辦理。

2021年4月22日，詹慧玲從台中搭火車到中壢車站，準備到排練室上課，卻遭葉姓員警攔下，要求她出示證件，詹慧玲拒絕後，被警方限制行動自由，搶走她的手機拒絕讓她蒐證，引發詹女怒嗆「你真的很蠢」，隨即遭警方推倒在大馬路上掐脖上銬，導致其腿部、手肘多處瘀青、擦傷。

事發後詹慧玲提告，葉姓員警遭桃園地院依犯公務員假借職務上之機會強制、及公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由二罪，各判4月、6月徒刑，放棄上訴。但詹慧玲認為責任不該由員警個人背負，因此去年3月21日在律師陪同下，到中壢分局遞交200萬元國賠聲請書，盼促進警政紀律改革。

今年5月31日中壢分局以20萬元協議賠償詹慧玲，但詹慧玲無法接受而破局，隨即向桃園地院提出損害賠償之訴，請求國家賠償300萬780元。近日判決出爐，法院判中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元，並須自去年3月20日起至清償日止，按周年利率百分之五計算利息。

對此中壢警分局回應，針對女老師遭大外割一案的一審判決結果，一切依照司法判決辦理，當初涉及該事件的葉姓警員皆已承擔處分，葉姓員警也已經回歸職場服務，尊重法院判決。