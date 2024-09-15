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解僱桿弟遭裁不當勞動行為 美麗華興訟敗訴確定

中央社／ 台北15日電

美麗華高球場罷工結束，仍有案外案。勞動部裁決美麗華開發公司解僱桿弟鄭莉楨為不當勞動行為。公司不服提行政訴訟，一審敗訴，經上訴，二審最高行政法院日前駁回，全案確定。

全案緣於，經營高爾夫球場的美麗華開發公司企圖透過企業分割提升競爭力，經民國110年4月7日舉行股東會，通過分割議案暨所附分割計畫書，於110年5月8日基準日分割予美杏公司等3家公司，員工轉任3家公司。

時任美麗華工會理事長黃文正等人被解僱，導致工會在110年5月11日凌晨展開非關廠歇業的罷工行動，罷工第105天（110年8月23日），勞資雙方簽署協議書，正式結束漫長的罷工行動。

另一方面，工會、黃文正及工會理事鄭莉楨等人於110年4月12日向勞動部申請裁決，主張美麗華開發公司於同年4月8日解僱黃文正、鄭莉楨等人是要針對員工們有參與工會活動，此屬不當勞動行為。

黃文正等人以此件勞資爭議已和解為由，於110年8月24日撤回裁決申請。鄭莉楨則於同一天向勞動部補充理由，主張美麗華開發公司解僱她為不當勞動行為，且解僱行為無效，應回復她桿弟職務，並在她復職前，應按月給薪水。

勞動部110年11月間做出裁決，美麗華開發公司解僱鄭莉楨為不當勞動行為，且解僱無效，應回復職務，並在她復職前，應按月給薪水。美麗華開發公司不服部分裁決，提起行政訴訟。

一審的台北高等行政法院判決美麗華開發公司敗訴，公司不服提起上訴；二審由最高行政法院審理，日前駁回上訴，全案確定。

勞動部 勞資 罷工

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