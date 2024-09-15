車子動不動有關係 酒駕認定判決結果如天堂與地獄

酒駕認定，車子動不動有關係。高市朱姓男子酒後發動引擎在車內吹冷氣睡覺，被警方認定酒駕，檢察官援引高等法院一名林姓男子在未熄火的自用小貨車內喝酒，無積極證據證明有「移動」車輛的事實的案例，將全案予以不起訴偵結；但另有一名新北市溫姓男子酒後坐在機車上滑下山撞傷人，卻被認定有酒駕行為，遭判3月徒刑，酒駕認定判決結果如天堂與地獄。

雖酒駕認定院檢不一，但依據行政罰法第26條第2項規定，如經檢方不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，仍得依違反行政法上義務規定裁處，若酒測值達每公升0.15毫克，駕駛仍須罰鍰3萬至12萬。

高市朱男因酒駕公共危險罪不起訴處分書中，檢察官援引高等法院的判例起因為新北市林姓男子於2017年8月3日傍晚6 時許，駕自用小貨車在新北市路邊臨時停車，當時林未將車輛熄火，還在車內喝酒遭警方盤查。

警方懷疑他酒駕，經吹測達每公升0.57毫克，林被依公共危險罪起訴，新北地院簡易庭開庭時，林男辯稱：當日停車後，才在車內飲用啤酒，和朋友講電話，發動引擎當下是為了吹冷氣，並無酒後駕車行為，判處林無罪。

新北地檢檢察官不服提起上訴，高等法院勘驗警方密錄器，發現員警和林男當下關鍵對話，員警並非因發現林有任何疑似酒駕的駕車行為而上前盤查，僅係林男坐在車內且車輛未熄火而上前關切。

高等法院法官認為，當員警詢問林有無喝酒，林坦認有喝，但林一再強調自己是停車後在這裡喝個2 瓶啤酒休息一下、與人講電話聊天，而現場確實有2瓶啤酒，林亦有和友人講、掛斷電話的行為，車輛引擎雖發動，但手煞車已拉起。

法官認為，就林男案件而言，不能僅因發現林男坐在引擎發動中之車輛上喝酒，便認其飲酒後曾有移動車輛之駕車行為，檢察官應就構成要件事實負舉證責任。除非檢方能證明被告仍欲駕車離去，或員警蒐證到被告再度移動車輛，林男又如何以此方式造成任何道路安全上之風險，此兩種狀況本不應相提並論，駁回檢方上訴。

但新北市溫姓男子就沒那麼幸運，溫男於2015年7月20日在新北市的山上涼亭與友人飲酒後，坐在未啟動的機車上，以滑行方式直接下山，不慎和葉姓機車騎士擦撞，葉受輕傷，溫被送醫，經抽血換算酒測值高達1.015毫克。

溫男在新北地院審理時，辯稱當時騎乘機車係以滑行方式下山，並未發動引擎，且當時機車長年放在山上，火星塞、電池等零件已遭竊，機車並不能發動。法官採信其說詞，判無罪，檢方不服提起上訴。

高等法院法官審查，認為溫男機車雖屬老舊，但外觀完整，配備並無遭破壞或遭拆解零件，溫坐在機車上騎乘時有插入鑰匙，且載有蔬果農產品及鋸子等工具，審酌溫當時騎機車是將山上採收的蔬果載運返家，溫辯稱機車不能發動，與客觀事證不合，不足採信。

高等法院認原審疏未詳查，即認為溫騎機車未啟動引擎順坡滑行，非屬駕駛動力交通工具行為，諭知被告無罪，容有違誤，撤銷原判決，以溫男是公共危險罪累犯，判處有期徒刑3月，得易科罰金。