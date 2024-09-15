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酒駕認定警方和法官大不同？ 律師解析關鍵原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

19歲朱姓男子今年10月即將赴加拿大留學，6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎、打方向燈、吹冷氣睡覺，被巡邏員警叫醒，雖朱辯稱沒開車，員警仍認定其酒駕，因酒測超過每公升0.54毫克，被依法送辦，檢方援引高等法院判例，採信朱的說詞，予以不起訴偵結；警方和院檢見解大不同，律師李茂增解析關鍵處在於何謂「駕駛」。

曾是高雄地檢署檢察官的律師李茂增分析，這起酒駕不起訴案件的重點只在何謂「駕駛」，檢察官認為只是發動車子，並未有行駛的行為，所以不構成駕駛；而行政機關認為只要發動機汽車就符合駕駛，因此才會產生司法跟行政機關認定不同。

李茂增指出，就法條的立法意旨，是為了維護道路交通的安全，因此如果以本案而言，「司法機關的認定才符合立法要旨」。

對於警察執法是否有瑕疵，李茂增表示「依法論法，警察機關的認定確實有問題」，但李也認為，這也涉及執法的盲點，警方如果不採這種作法，若駕駛都這麼回答，勢必造成警方後續無法抓酒駕的情況。

不願具名的派出所所長也認為，刑事罰可檢視行政罰及行政程序，但「行政罰」不能檢視刑事罰，應以「刑事罰」認定為主。

對於酒測值勤技巧，基層員警指出，若巡邏遇到類似朱男狀況，會先勸導他不要開車，可請代駕或親友到現場，以避免遭宵小行竊或洗劫財物。

此外，為了證明駕駛是否有開車酒駕，致不勝酒力才睡著，基層員警表示，為了做法更周延，當下會請派出所值班同仁調閱監視畫面或車辨系統佐證，當事人是否有移動車輛，若屬實，告知酒測權利後，施以酒測，執法上較不易衍生爭議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒駕示意圖。本報資料照
警方攔查酒駕示意圖。本報資料照

司法 酒測 酒駕

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