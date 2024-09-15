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獨／發動車吹冷氣睡覺被認定酒駕 檢不起訴仍要繳6萬元

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

19歲朱姓男子今年10月將赴加拿大留學，利用6月放暑假期間，到高雄市苓雅區一家夜店狂歡，翌日凌晨徒步至車上發動引擎、吹冷氣睡近1小時，巡邏員警見轎車違停，敲窗叫醒朱發現酒味，吹測超過標準值，認定酒駕送辦，後檢方查明朱當時並未開車酒駕，偵結不起訴，但朱仍得依違反行政法上義務規定裁處，繳納6萬罰款，朱男家屬向交通局裁決所申訴遭駁，決定打行政訴訟爭一個「理」字。

朱男親友爆料指出，當時知道朱男酒駕後，原先以為小孩堅稱「沒酒駕，只是在車上吹冷氣睡覺」的說法是在說謊，後家人調查，油電車原廠的衛星定位無法動手腳，於是以APP調出車上行車記錄器，顯示當時朱男的車子根本在原地沒有動。

家屬認為，朱男涉世未深，當下喝了酒，在車上睡覺未開車，警方在認定朱男酒駕前，並未立即調閱監視畫面佐證，也未查證朱男車上行車記錄器，就直接對朱宣告酒測權利，朱害怕下才答應酒測，結果酒測值超過每公升0.54毫克，當場被依公共危險罪嫌送辦。

「警方執勤有前因後果，犯罪事實已消滅，地檢署也做出不起訴處分，卻仍須繳交6萬罰款，相當不合理。」朱男親友認為，除繳交6萬元行政罰款外，車子也須連帶扣牌2年，讓朱男父親不僅沒車代步，且油電車被扣牌，上百萬新車迄今無法發動。向交通局裁決所提出申訴也遭駁回，已決定打行政訴訟爭一個「理」字。

苓雅警分局指出，交通主管機關交通部於107年函釋定義駕駛行為係「已啟動引擎且處於得立即行駛車輛離去之狀態，已對交通安全形成一定之干預，應可認其屬駕駛行為」，分局依照上述規定執行取締酒駕，惟仍尊重檢方處分。

「酒駕行為嚴重侵害人民生命、身體、財產權益。」苓雅警分局表示，仍將持續針對酒後駕車進行高強度執法，秉持酒駕零容忍之態度，維護民眾交通安全。分局強調，今後將參酌法院判決及上述相關規定，就個案具體事實從嚴認定，精進同仁執法品質。

高雄市交通局裁決所指出，若當事人提出陳情，並附上不起訴處分書相關證據，證明不服警方當初舉發的原因，裁決所會交由警方複查，若證據有利，經警方認可後，就可直接撤銷罰單，不用打行政訴訟；反之，若警方仍認為要罰，裁決所仍會要求繳交罰款，當事人透過行政訴訟，爭取自身權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦，後檢方予以不起訴偵結，但仍需繳６萬罰款，家屬認不合理將打訴訟爭權益。示意圖。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦，後檢方予以不起訴偵結，但仍需繳６萬罰款，家屬認不合理將打訴訟爭權益。示意圖。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦，後檢方予以不起訴偵結，但仍需繳６萬罰款；圖為交通局裁決書。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦，後檢方予以不起訴偵結，但仍需繳６萬罰款；圖為交通局裁決書。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦；圖為酒測吹測單。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦；圖為酒測吹測單。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦；圖為交通局扣牌裁決書。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦；圖為交通局扣牌裁決書。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦，後檢方予以不起訴偵結，但仍需繳６萬罰款，家屬認不合理將打訴訟爭權益。圖為朱男和轎車畫面。圖／朱男親友提供
朱姓男子今年6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎吹冷氣睡覺，被員警叫醒認定其酒駕，因酒測超標被送辦，後檢方予以不起訴偵結，但仍需繳６萬罰款，家屬認不合理將打訴訟爭權益。圖為朱男和轎車畫面。圖／朱男親友提供

罰款 酒測 酒駕

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