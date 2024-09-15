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女師遭警「大外割」盤查提200萬國賠 一審判賠20萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢警分局興國派出所葉姓警員3年前盤查一名非洲鼓女老師詹慧玲，卻施以「大外割」逮捕引發爭議，詹慧玲在民事追訴期2年期滿前，於去年3月間向警方請求200萬元國賠桃園地院近日一審結果出爐，判中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元。

2021年4月22日，詹慧玲從台中搭火車到中壢車站，準備到排練室上課，卻遭葉姓員警攔下，要求她出示證件，詹慧玲拒絕後，被警方限制行動自由，搶走她的手機拒絕讓她蒐證，引發詹女不滿，開嗆「你真的很蠢」，隨即遭警方推倒在大馬路上掐脖上銬，導致其腿部、手肘多處瘀青、擦傷。

事發後詹慧玲提告，葉姓員警遭桃園地院依犯公務員假借職務上之機會強制、及公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由二罪，各判4月、6月徒刑，放棄上訴。但詹慧玲認為責任不該由員警個人背負，因此去年3月21日在律師陪同下，到中壢分局遞交200萬元國賠聲請書，盼促進警政紀律改革。

桃園地院近日經民事審理，詹姓女老師因中壢分局葉姓警員違法盤查案，今年5月31日中壢分局曾以20萬元協議賠償詹女，但詹女無法接受而破局，隨即向桃園地院提出損害賠償之訴，請求國家賠償300萬780元。

桃園地院一審判決，中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元，並須自去年3月20日起至清償日止，按周年利率百分之五計算利息，訴訟費用由被告負擔15分之1，餘由原告負擔，詹姓女老師其餘告訴內容則皆駁回。

詹姓女老師去年向中壢分局提出200萬元國賠請求時，曾表示金額就代表她的價值，認為人權不可以被抹滅，當時長達9個小時的拘留，以及2年來的打擾、官司所付出的金錢，這個金額就是警方表達歉意的機會，「如果他們誠心認為有錯，就應該公開大方地跟我討論這件事。跟我以及所有曾被違法盤查的人道歉。」

遭警「大外割」上銬逮捕的詹慧玲去年向中壢警分局提國賠申請，桃園地院近日一審判決，中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元。聯合報系資料照
遭警「大外割」上銬逮捕的詹慧玲去年向中壢警分局提國賠申請，桃園地院近日一審判決，中壢分局應給付詹姓女老師20萬780元。聯合報系資料照

中壢 國賠 桃園地院

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