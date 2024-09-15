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死刑釋憲案 憲法法庭預計本週宣判

中央社／ 台北15日電

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭於4月23日言詞辯論終結，依法應於3個月內宣判，憲法法庭延後2個月，預計本週內宣判。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭於4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。

依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告指出，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。宣示判決日期將另行公告。

法界人士指出，依憲法訴訟法規定，死刑釋憲案必須於9月23日前宣判，憲法法庭應於本週內宣判。

憲法法庭 死刑 辯論

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