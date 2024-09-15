台中警被控開警備車占道大包小包？ 分局：執行外賓勤務

台中市第一警分局的警備車在前天被民眾爆料，占據一半車道，導致用路人得跨越雙黃線超車，而且當時搭乘警備車的工作人員手上還「大包小包」，質疑勤務內容。一分局今解釋，當時是執勤外賓勤務，需在案發地點臨時停車裝卸，補給後即離開，未違反相關道交條例規定。

第一警分局表示，13日下午1時許在西區五權西四街巷內執行外賓勤務，臨時裝卸貨物停車時，被用路人拍攝到，上傳社群群組。

一分局指出，依道交條例規定，當時同仁執勤外賓安全勤務時，臨時停車的路段是畫設黃實線，是「禁止停車線」，用以指示禁止停車路段，禁止時間原則上為每日上午7時至晚間8時，不過禁止停車處是可「臨時停車」，但須符合「臨時停車」的定義，包括車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛的狀態。