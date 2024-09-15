快訊

恭喜！周興哲絕美辣妻孕肚藏不住 開心認了二寶報到

日本準備告別超低利率房貸 消費和經濟恐怕被拖累

U23世界盃／中國大陸第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

台中警被控開警備車占道大包小包？ 分局：執行外賓勤務

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局的警備車在前天被民眾爆料，占據一半車道，導致用路人得跨越雙黃線超車，而且當時搭乘警備車的工作人員手上還「大包小包」，質疑勤務內容。一分局今解釋，當時是執勤外賓勤務，需在案發地點臨時停車裝卸，補給後即離開，未違反相關道交條例規定。

第一警分局表示，13日下午1時許在西區五權西四街巷內執行外賓勤務，臨時裝卸貨物停車時，被用路人拍攝到，上傳社群群組。

一分局指出，依道交條例規定，當時同仁執勤外賓安全勤務時，臨時停車的路段是畫設黃實線，是「禁止停車線」，用以指示禁止停車路段，禁止時間原則上為每日上午7時至晚間8時，不過禁止停車處是可「臨時停車」，但須符合「臨時停車」的定義，包括車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛的狀態。

一分局解釋，當日13日上午10時至下午2時是執行外賓安全維護勤務，在案發地點臨時停車裝、缷維安工作人員後勤補給品後即離開，未違反道交條例規定；不過將持續精進勤務車輛停放位置，以維交通順暢及勤務遂行。

台中市第一警分局警備車在13日被民眾指控占據車道，執勤人員大包小包。圖／摘自社會事新聞影音
台中市第一警分局警備車在13日被民眾指控占據車道，執勤人員大包小包。圖／摘自社會事新聞影音

社群

延伸閱讀

影／台中輕熟女翻滾一中商圈車道 嚇壞路人警查出真相

美CIA被控策畫暗殺委內瑞拉總統！國務院證實：1美軍被抓

被控涉入京華城案 蔡壁如喊話小草冷靜別被帶風向

貪警林明佐找同是警大出身的律師辯護 中院10月將首度開庭

相關新聞

獨／發動車吹冷氣睡覺被認定酒駕 檢不起訴仍要繳6萬元

19歲朱姓男子今年10月將赴加拿大留學，利用6月放暑假期間，到高雄市苓雅區一家夜店狂歡，翌日凌晨徒步至車上發動引擎、吹冷...

藍海地產吸金5億女董逃5年落網 押4個月法官准30萬交保

藍海地產集團被控已投資泰國酒店等專案，非法吸金5億多元，集團董事長李陳妙音夫婦逃到泰國被列為外逃通緝犯，經我國檢調與泰國...

酒駕認定警方和法官大不同？ 律師解析關鍵原因

19歲朱姓男子今年10月即將赴加拿大留學，6月間酒後從夜店走出至停在路邊違停的轎車上，發動引擎、打方向燈、吹冷氣睡覺，被...

女師遭警「大外割」盤查提200萬國賠 一審判賠20萬

桃園市中壢警分局興國派出所葉姓警員3年前盤查一名非洲鼓女老師詹慧玲，卻施以「大外割」逮捕引發爭議，詹慧玲在民事追訴期2年...

台中男氣高鐵站務員連罵髒話 法官判無罪：常人可忍受

台中市原姓男子去年8月間前往台中高鐵搭車，因購票有誤，要向櫃台人員申請換成敬老票時遭拒，原朝著站務員連罵「你他媽」等三句...

台中男曾約砲少年被抓...他又找國中生「打手槍」判刑可易科

台中市洪姓男子曾與少年相約性交易遭查獲，獲得緩刑，未料洪在去年底透過交友軟體，認識一名就讀國中的少年，洪與少年相約在大甲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。