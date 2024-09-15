快訊

蛋黃酥之亂引風潮 有人鍾愛中秋限定台式古早月餅

桃園復興雪霧鬧聯外道路坍方 300多人受困

裸奔畫面曝光！毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇 女員工嚇壞尖叫求救

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男氣高鐵站務員連罵髒話 法官判無罪：常人可忍受

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市原姓男子去年8月間前往台中高鐵搭車，因購票有誤，要向櫃台人員申請換成敬老票時遭拒，原朝著站務員連罵「你他媽」等三句髒話，站務員提出公然侮辱告訴，原辯稱是罵「台灣高鐵」而非站務員，但未被採信，檢方依法起訴，不過台中地院法官認為，原罵的髒話「非逾越一般人可忍受程度」，判無罪，仍可上訴。

判決指出，原姓男子與母親在去年8月間前往台中高鐵站搭車，因在機器購入的票券有誤，原與母親前往人工售票處敬老櫃台，向賴姓售票人員要求換成敬老票，不過售票員告知，因已過發車時間，無法換票，但可搭乘自由座，原一時氣憤，連罵三句「我他媽的」、「你他媽」、「他娘的」，售票員聽到後，認為受辱，提出公然侮辱告訴。

檢警調查時，原男解釋，他是氣服務員的不作為，「我能不生氣嗎？我不能罵服務人員嗎？這世界是反了嗎」，還強調是罵台灣高鐵的公司制度，不是售票員。

一審審酌，根據相關監視器畫面，當時原男的確是朝售票員辱罵，宣洩不滿，不過言語攻擊時間短暫、瞬時，而非反覆持續，冒犯程度輕微，「未逾越一般人可合理忍受之範圍」，言語固然不雅、冒犯，但售票員的心裡狀態或社會生活關係，不至於蒙受嚴重不利益，頂多讓售票員感到不快，因此判原男無罪，仍可上訴。

台中市原姓男子去年到台中高鐵站時，連罵站務員三句髒話，法官判無罪。圖／本報資料照
台中市原姓男子去年到台中高鐵站時，連罵站務員三句髒話，法官判無罪。圖／本報資料照

公然侮辱 母親 高鐵

延伸閱讀

加泰隆尼亞森林大火 高速公路封閉高鐵停駛

高鐵梅龍段明開通 深圳至梅州僅需1.5小時

中捷四維國小站務員突昏倒無生命跡象 警消送醫搶救

台鐵還沒漲！高鐵已先凍未條 2026年資金缺口達高峰

相關新聞

藍海地產吸金5億女董逃5年落網 押4個月法官准30萬交保

藍海地產集團被控已投資泰國酒店等專案，非法吸金5億多元，集團董事長李陳妙音夫婦逃到泰國被列為外逃通緝犯，經我國檢調與泰國...

吸安多年男精神出狀況 披袈裟借廁所竟隨機砍人判刑

台中市男子有多年吸食毒品紀錄，精神狀況不佳，自稱出家改姓釋，去年7月間，釋男開車到苗栗縣林姓男子住家借廁所，林父應門見釋...

台中男氣高鐵站務員連罵髒話 法官判無罪：常人可忍受

台中市原姓男子去年8月間前往台中高鐵搭車，因購票有誤，要向櫃台人員申請換成敬老票時遭拒，原朝著站務員連罵「你他媽」等三句...

台中男曾約砲少年被抓...他又找國中生「打手槍」判刑可易科

台中市洪姓男子曾與少年相約性交易遭查獲，獲得緩刑，未料洪在去年底透過交友軟體，認識一名就讀國中的少年，洪與少年相約在大甲...

為「1事」起口角...父竟揮菜刀想教訓兒 被判拘役20天

新北市鍾姓男子今年6月中與雙胞胎兒子，為了要讓剛過世的妻子辦理除戶發生口角爭執，鍾父一怒之下竟持菜刀揮舞欲教訓兒子，所幸...

影／南市黃金海岸深夜查獲3起放煙火 2件違反這點加倍罰

中秋節將至，台南市環保局派員主動出擊巡查，13日夜間在黃金海岸發現3起燃放煙火情事，現場依法開出一張3000元罰單，另有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。