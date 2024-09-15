台中男氣高鐵站務員連罵髒話 法官判無罪：常人可忍受

台中市原姓男子去年8月間前往台中高鐵搭車，因購票有誤，要向櫃台人員申請換成敬老票時遭拒，原朝著站務員連罵「你他媽」等三句髒話，站務員提出公然侮辱告訴，原辯稱是罵「台灣高鐵」而非站務員，但未被採信，檢方依法起訴，不過台中地院法官認為，原罵的髒話「非逾越一般人可忍受程度」，判無罪，仍可上訴。

判決指出，原姓男子與母親在去年8月間前往台中高鐵站搭車，因在機器購入的票券有誤，原與母親前往人工售票處敬老櫃台，向賴姓售票人員要求換成敬老票，不過售票員告知，因已過發車時間，無法換票，但可搭乘自由座，原一時氣憤，連罵三句「我他媽的」、「你他媽」、「他娘的」，售票員聽到後，認為受辱，提出公然侮辱告訴。

檢警調查時，原男解釋，他是氣服務員的不作為，「我能不生氣嗎？我不能罵服務人員嗎？這世界是反了嗎」，還強調是罵台灣高鐵的公司制度，不是售票員。